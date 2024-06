La Generalitat oferirà llits en residències per a persones grans maltractades a Girona

Els serveis territorials de Drets Socials a Girona han presentat un nou circuit d'atenció d'urgència pioner a Catalunya per a persones grans que pateixen maltractament. Es posarà en marxa a la vegueria de Girona i habilitarà dos o tres llits en equipaments residencials. D'aquesta manera, quan una persona gran denunciï patir maltractaments greus i no tingui una alternativa d'allotjament, podrà fer servir aquestes places de forma temporal. La directora dels serveis territorials de Drets Socials a Girona, Helga Nuell, ha destacat que aquest serà un "procediment àgil i ràpid" per garantir la seguretat de les víctimes de maltractaments.

Per optar a aquesta atenció d'urgència el Departament de Drets Socials ha establert un conjunt d'indicadors que caldrà tenir en compte. Es tracta de veure si la persona pateix maltractaments de risc vital i si requereix atenció de forma indispensable. A més es tindran en compte alguns agreujants com ara manca de xarxa de suport familiar o manca d'una xarxa protectora. També es comprovarà si la víctima conviu amb la persona maltractadora.

Nou protocol d'actuació

El circuit implica un nou protocol d'actuació que ja s'ha difós entre els diferents agents implicats, com ara el Departament de Salut o les àrees bàsiques de serveis socials. En primer lloc, en cas de detecció de maltractaments, el professional referent derivarà el cas a la comissió de referents comarcals, que seran les persones encarregades de fer una primera valoració o cribratge.

En cas que la comissió de referents comarcals consideri que es compleixen els indicadors requerits, es derivarà el cas al grup validador, format per membres de la Comissió Institucional contra els maltractaments a les persones grans de la vegueria de Girona. Aquest grup s'ha de poder reunir de forma urgent qualsevol dia i hora per valorar el cas. Si es dona el vistiplau per accedir a l’allotjament temporal d’urgència, des del territori s’activaran els suports necessaris per al desplaçament de la persona, si s’escau.

Una vegada la persona estigui acollida a l’allotjament temporal d’urgència haurà de signar el document de compromís d’estada al servei, conjuntament amb les referents comarcals del seu territori o l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de referència, que continuaran essent les seves professionals de referència. Aquestes professionals hauran d’establir un pla de treball, conjuntament amb la persona, per tal de planificar l’alta del servei d’allotjament temporal d’urgència en un termini màxim de 3 mesos, revisable.