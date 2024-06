Olot presenta un document que agrupa i organitza tots els plans d’emergència previstos a la ciutat

L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimecres el Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim). Es tracta d'un document que agrupa i organitza tots els plans d'emergència que es poden arribar a activar a la ciutat, en un moment determinat, com riuades, incendis o un terratrèmol. El consistori assenyala que és un element "dinàmic" i que cal anar renovant cada quatre anys, en funció de les circumstàncies i de les noves problemàtiques que puguin sorgir. Aquest document únic ha estat aprovat per ple i és un element "imprescindible" per afrontar una situació d'emergència a la ciutat. Aquest dimecres s'ha presentat el Duprocim als diferents cossos de seguretat i emergències implicats en cas d'activació d'algun pla.

En concret, a la trobada d'aquest dimecres hi han assistit els Serveis Territorials de Protecció Civil a Girona, els Bombers, els Mossos, el Sistema d'Emergències Mèdiques, les Associacions de Defensa Forestal, els Agents Rurals, la Policia Municipal d'Olot, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Olot, Creu Roja, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, els Serveis Urbans d'Olot, a més dels representants de l'empresa de neteja a la ciutat i de les Àrees d'Urbanisme i Territori de l'Ajuntament d'Olot.

Tres nivells d'intensitat

El Duprocim permet establir els protocols i marcs orgànics de la ciutat, però també permet prevenir i controlar riscos sobre les persones, els béns i el medi ambient. En paral·lel, concreta la resposta adequada a l'emergència que sorgeixi i organitza la situació en cada cas. També contempla el nombre d'efectius necessaris en relació amb la situació que es doni. En funció del nivell de l'emergència preveu tres nivells d'intensitat: prealerta, alerta i emergència. Alhora, també s'hi pot trobar un directori de telèfons a més d'una llista dels recursos municipals i privats disponibles a la ciutat.

Tanmateix, al Diprocim s'hi pot trobar una descripció geogràfica, hidrològica, d’orografia i padró exhaustiva designant responsabilitats i tasques en cas d'emergència. També detalla quina ha de ser la gestió en cas d’incendi forestal, inundacions, pluges intenses i llevantades, nevades, sismes, activitat volcànica, ventades i pandèmies a Olot.