Salut extremarà el control del mosquit tigre per frenar virus tropicals com el dengue i el zika

La Conselleria de Salut posarà un focus especial aquest any en el control del mosquit tigre, vector de malalties tropicals com el dengue, la chikungunya o el zika. També vigilarà el mosquit comú, que transmet el virus del Nil Occidental. Els viatges i la globalització afavoreixen que una persona s'encomani d'una malaltia determinada i infecti una altra mitjançant la picada d'un mosquit. Infeccions com aquestes i altres, que es transmeten mitjançant mosquits o paparres, estan estrictament lligades al clima.

El departament ha presentat aquest dimecres el 'Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS)', la primera fase del qual ja va arrencar el passat 1 de juny (l'any passat ho va fer 15 dies abans, a mitjans de maig) i estarà vigent fins al 30 de setembre. La fase dos d'aquest pla s'activa quan la calor és "intens" o quan és "molt intensa". En aquest darrer cas, es procedeix a l'activació i la coordinació dels recursos d'emergència. Aquest pla suposa una inversió de vuit milions d'euros. El 2023, es van produir a Catalunya tres morts associades a les altes temperatures.

L'objectiu d'aquest pla és protegir fonamentalment les persones amb més risc. Aquest col·lectiu són, segons Salut, les persones més grans de 75 anys amb algun tipus de fragilitat (com la dependència) o amb malalties cròniques (com respiratòries o cardiovasculars), les quals corren un risc "molt alt" i "alt" respectivament, segons Salut. Els més grans de 75 anys sense factors de risc, els menors de 75 amb alguna malaltia crònica o els nadons corren un risc baix.

Més calor pel canvi climàtic

Com ha explicat aquest dimecres la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, a l'estiu del 2023 es va registrar un augment de les temperatures durant el juliol que es va intensificar encara més la darrera setmana d'agost, cosa que va ser producte dels efectes del canvi climàtic. Aquest increment va ser menor, però, que el de l'estiu del 2022.

Així, Salut, en col·laboració amb diferents entitats i departaments de la Generalitat, va realitzar actuacions adreçades a la difusió del pla i de les alertes. La conselleria també va proposar una classificació del risc de la població (la descrita anteriorment) utilitzant diferents variables de l'àmbit de la salut i socials. "En termes generals es va observar [el 2023] una disminució important de la mortalitat atribuïble a les temperatures extremes respecte a l'any anterior", recull el document del departament.

Segons la doctora Cabezas, Salut activa les alertes per calor sempre arran de la informació aportada pel Meteocat, amb qui treballa en estreta col·laboració. Ha recordat que aquest pla d'onades de calor es remunta a l'any 2004, activat després de "la gran onada de calor del 2003". Els seus objectius són tres: predir les possibles situacions meteorològiques de risc per calor, minimitzar els efectes negatius de la calor intensa i coordinar les mesures i els recursos per fer front a la possible calor intensa o molt intensa.

Recomanacions de salut

Salut recomana a la població beure aigua sovint encara que no es tingui set, evitar sortir a l'exterior durant les hores de màxima calor ("ja no és de 14 a 16 hores, sinó de 10 a 18 hores", ha precisat Cabezas), romandre en espais climatitzats, anar amb compte amb els nens i les persones grans, portar roba lleugera i gorra o barret i aplicar protector solar.

Salut també adverteix de l'augment dels viatgers entre Catalunya i les zones endèmiques de malalties com ara el dengue, la chikungunya, el zika o el virus del Nil Occidental. Hi ha, adverteix el departament, un "augment" a escala mundial de les arbovirosis, que són malalties víriques que es transmeten a través de la picada d'un mosquit.

Tot i així, com va precisar fa setmanes l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), la sequera va reduir, l'any passat, a la meitat l'activitat del mosquit tigre a Barcelona. Les altes temperatures, producte de la crisi climàtica, comporten canvis en l'estacionalitat dels mosquits. La temporada s'avança i de vegades s'allarga. Però, de l'altra, l'activitat es redueix, ja que necessiten aigua per sobreviure.

Control de mosquits

2023 va ser l'any amb menys precipitacions des que hi ha registres i el segon més calorós. "Això va fer que a la via pública, on hi ha menys aigua, es reduïssin els mosquits. A les propietats privades, on hi ha jardins i piscines, sí que hi ha proliferació", explicava Tomàs Montalvo, responsable del Programa de Vigilància i Control de Plagues urbanes de l'ASPB.

Tot i això, controlar l'activitat d'aquests insectes és clau, sobretot en una època com l'estiu, quan es produeixen molts viatges i es poden importar malalties d'altres països. Un exemple és el dengue, malaltia vírica que es transmet a través de la picada d'un mosquit tigre (Aedes albopictus) o d'un mosquit de la febre groga (Aedes aegypti). El símptoma més comú del dengue és la febre al costat de les nàusees, vòmits, granellades o dolors. Abans el dengue era una infecció tropical exòtica, però ja hi ha casos de dengue autòcton, una conseqüència directa del canvi climàtic, com expliquen els metges.