Socorristes gironins es mobilitzen per exigir una normativa que reguli el sector i la seguretat a les platges

Socorristes de Girona, Barcelona i Tarragona, juntament amb la plataforma sindical SOS Socorristes, s'ha mobilitzat aquest dimecres al matí a plaça Sant Jaume per exigir a la Generalitat una normativa que reguli el sector i la seguretat a les platges catalanes. Demanen una llei o un decret que reguli la seguretat a les platges, plantegi una temporada més llarga -del maig a l'octubre- i marqui uns mínims que els ajuntaments hagin de respectar. Alhora, també demanen unes condicions de treball i infraestructures millors, com ara les vinculades a les torres de vigilància, que són una simple cadira de fusta elevada.

Ariadna Grau, socorrista, ha explicat en declaracions a l’ACN que volen que la Generalitat els escolti. “Portem des de l’any 2018 manifestant-nos per aconseguir una llei que reguli la seguretat a les platges”, ha indicat.

Nacho Ibáñez, també socorrista, es queixa que han de vigilar sectors “llarguíssims” de litoral amb només una cadira i recorda que són ells els que han treure una persona inconscient de l’aigua, fer una maniobra de reanimació cardiopulmonar (RCP) o utilitzar desfibril·ladors.

“Necessitem una regulació del socorrisme a Catalunya”, ha dit Ibánez. Segons ell, la normativa hauria de preveure un mínim de socorristes per fer la prevenció, seguretat i rescat eficient. L’any passat, ha destacat, es van fer més de mil rescats a tot el litoral català. Per tot plegat, ha reclamat que Catalunya reguli la vigilància a les platges com han fet les Balears o les Canàries.

Els concentrats a la plaça Sant Jaume han plantat una torreta de vigilància de fusta davant de la Generalitat amb pancartes reivindicatives, llaunes de rescat aquàtiques i maniquins per simular les morts a les platges.