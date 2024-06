Què és el virus de la llengua blava detectat a Girona?

La llengua blava, una malaltia que ha estat detectada per primera vegada a Catalunya des de 2009, és una patologia vírica que es transmet d'animal a animal a través d'un vector i no per contacte directe. Aquest vector són algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, el mateix que transmet altres virus animals com la pesta equina africana o la malaltia hemorràgica epizoòtica, també coneguda com la covid de les vaques.

El cas conegut aquesta setmana en una granja d'ovelles i cabres de Vilademuls, on han emmalaltit en principi tres animals, preocupa sobretot perquè correspon al serotip 8 del virus de la llengua blava, que és especialment letal entre les ovelles. D'aquí, que la Generalitat hagi pres ja mesures per evitar la seva propagació.

No afecta els humans La malaltia és estrictament animal, sobretot entre els remugants (boví i oví) i no afecta en cap cas els humans. La carn, la llet i els productes derivats que es produeixen en les explotacions afectades poden consumir-se sense problema. Es diu malaltia de la llengua blava perquè el bestiar que la pateix acaba mostrant una llengua cianòtica, és a dir, d'un color entre morat i blavós. Els signes més freqüents de la malaltia inclouen febre, mucositats purulentes, crostes al voltant dels narius, edema del cap i el coll, dificultat per a respirar i ulceracions en les membranes mucoses.

Els que més perden són els ramaders La detecció d'un cas obliga els responsables veterinaris a declarar obligatòriament la malaltia, amb el que el territori situat al voltant del focus inicial queda fora de l'estatus de zona lliure de malaltia. Això limita, per exemple, els moviments d'animals, que han de realitzar-se sota unes certes condicions sanitàries, amb el que s'han d'extremar les mesures per portar el bestiar a l'escorxador, i, per descomptat, restringeix les seves exportacions en viu. Això acaba passant factura als ramaders de tota la zona, que han d'extremar la precaució. L'explotació detectada a Vildemuls té un cens de 772 ovelles i 59 cabres, que quedaran confinades durant un temps fins a comprovar que la resta de caps estan lliures de la malaltia.

Quant temps duren les restriccions? Les restriccions veterinàries s'aplicaran fins que hagin passat dos anys sense que es declari un nou cas de llengua blava. Mentrestant, s'ha declarat la vacunació obligatòria davant del serotip 8 per a tots els caps de bestiar majors de 3 mesos d'edat de les espècies ovina i bovina, que es trobin en el perímetre declarat de risc, a Girona i Barcelona. Per a això, la Generalitat ja ha ordenat la compra d'un milió de dosis de la vacuna per a arribar als gairebé 250.000 bovins i els 14.000 ovins que hi ha en aquestes granges.