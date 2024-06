El col·lapse als jutjats gironins continua a l'alça sense aturador

El col·lapse que pateixen els jutjats gironins es manté a l’alça amb xifres que marquen rècords en l’última dècada. Una manca de finançament crònic denunciat pels diversos actors judicials, la pandèmia del coronavirus o diverses vagues al sector han suposat durant els últims anys un terratrèmol constant que no ha servit per millorar l’eficiència del sistema judicial. Ans al contrari, perquè trimestre rere trimestre, les dades que difon el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) mostren que els jutjats gironins tenen cada vegada més assumptes pendents i menys capacitat de resoldre’ls.

Les dades ho demostren: durant el primer trimestre de l’any s’han ingressat 30.859 assumptes als jutjats, un 24,5% més que el mateix període de l’any passat, i se n’han resolt 29.105, un 4% més. A això cal sumar-hi 68.179 assumptes més que al final del trimestre van quedar pendents de ser tramitats. Els casos pendents han augmentat un 23% si ho comparem amb el mateix període de l’any passat. Val a dir que part de la pujada té relació amb la vaga de lletrats que va impactar de ple l’any passat i va aturar l’activitat judicial de manera desigual als jutjats de tot l’Estat.

Més congestió i pendència

Molts dels paràmetres que el Consell usa per calcular la salut dels jutjats han anat a l’alça durant els últims tres mesos. Un exemple clar és el de la congestió (capacitat de resolució tenint en compte els assumptes pendents i el que ha ingressat), que ha augmentat un 11,8%, o el de la pendència (divisió entre els casos pendents de tramitar al final del període i els que s’han resolt), que ha pujat un 18,4%.

La jurisdicció civil ha tingut més activitat que la penal, amb més de 14.800 assumptes ingressats, però la penal és la que més ha resolt, amb més de 14.400 procediments, més d’un miler més. La civil també és la que acumula més procediments pendents, superant els 38.000, molt per davant de la penal, que se situa al voltant dels 25.000.

Els òrgans que més ingressen, superant els vuit mil assumptes ingressats, són els trenta jutjats de primera instància i instrucció que hi ha repartits per la província, tant en l’apartat civil com penal. També són els que tenen més casos pendents de tramitar, sobretot en la jurisdicció civil, que superen els 28.000. Per darrere hi ha els sis jutjats de primera instància, que han ingressat més de 4.000 assumptes civils i més de 3.000 penals, i per darrere hi ha els jutjats socials.

Els dos jutjats mercantils han augmentat molt significativament el seu nivell d’ingressos, passant de 27 a 350, gràcies als efectes de la vaga i de les reformes a la Llei Concursal.

Pel que fa a l’execució de sentències, també ha augmentat la pendència, en aquest cas un 7,6%, amb 55.800 resolucions fermes pendents de ser executades. Durant el primer trimestre se n’han registrat unes 4.300 i se n’han pogut resoldre al voltant de 4.600. Els òrgans que més congestió tenen són els de primera instància i instrucció i els penals.

Fa unes setmanes el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, juntament amb el president en funcions de l’Audiència de Girona, Adolfo García, van presentar la Memòria Judicial de 2023 a Girona, que va destacar en les seves conclusions la necessitat de crear un nou jutjat penal a Girona , el número 7, per destensar el número 6, que rep assumptes de violència masclista. A més, també demanen un nou jutjat social, el cinc, i un nou òrgan a Santa Coloma de Farners i un altre a Olot.