Cornellà del Terri ordena el tancament d'un centre de menors en una casa de colònies per "no tenir llicència ni permís"

L'Ajuntament de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) ha ordenat el tancament del centre de menors no acompanyats que el Govern havia obert a la casa de colònies Mas Batllori per "No tenir llicència ni permís". El consistori ha enviat un comunicat recordant que l'entitat gestora del centre només va enviar una instància genèrica informant de l'obertura del centre, però el govern local va incoar un expedient perquè no tenia la documentació necessària per arrencar aquesta activitat. Tot i que han enviat requeriments a l'Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS), que s'encarrega del centre per encàrrec del Govern, aquests no han donat més informació en els deu dies que tenien de termini.

El dia 3 d'abril INTRESS va presentar una instància genèrica a l'Ajuntament de Cornellà del Terri informant que obrien un centre de menors no acompanyats a la casa de colònies Mas Batllori que hi ha al terme municipal. El consistori recorda que per obrir un centre d'aquestes característiques cal complir amb la normativa vigent.

Asseguren que tenen una ordenança pròpia per obrir un centre d'aquestes característiques i que cal que compleixin amb diverses normatives catalanes com ara la prevenció i seguretat en matèria d'incendis o la llei de prevenció i control ambiental de les activitats. El consistori assegura que els han demanat tota aquesta documentació, però l'entitat gestora no els ha facilitat cap document en els deu dies de termini que els van donar.

Malgrat tot, el govern local critica que s'ha tirat endavant amb l'activitat del centre de menors i per això han ordenat el tancament de manera immediata del centre. El consistori adverteix que si els gestors no actuen de forma immediata, el govern local procediran a fer-ho de forma subsidiària. L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, assegura que no permetrà que hi hagi "una activitat operant sense llicència d'activitats, sense haver presentat les mesures de protecció i seguretat i que es posi en risc als usuaris i monitors del centre com passa ara mateix".