Els centres de salut gironins incorporen 138 professionals per afrontar l'estiu

La Regió Sanitària Girona afrontarà els mesos d’estiu amb la incorporació de 138 professionals més (professionals equivalents a una jornada laboral de 36 hores/setmana durant un mes) per tal de reforçar els centres de salut dels municipis costaners on hi ha més pressió assistencial en aquest període. La major part d’aquests professionals, (113) s’incorporaran als centres d’atenció primària de diferents municipis costaners de l’Alt i Baix Empordà, Selva Marítima i l’Alt Maresme. Es tracta de 37 professionals de medicina, 40 d’infermeria i 36 administratius. Concretament, reforçaran els centres de salut de l’Escala, Portbou, Llançà, Port de la Selva, Roses, Castelló d’Empúries, Cadaqués, Platja d’Aro, Blanes, Lloret, Tossa de Mar, Pineda de Mar, Canet de Mar i Malgrat de Mar.

Cal tenir en compte que les plantilles dels centres de salut han crescut en els últims anys, de tal manera que aquests professionals ja formen part de l’estructura organitzativa dels centres.

A més, també s’han ampliat horaris d’alguns centres d’atenció primària i consultoris locals entre el 23 de juny i el 8 de setembre. Concretament, els CAP de Malgrat de Mar, Cadaqués i el consultori local de Platja d’Aro funcionaran les 24 hores del dia. El consultori de Tossa obrirà fins la mitjanit i el de Sant Antoni de Calonge i l’Estartit amplien l’horari de tardes i caps de setmana entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.

Pel que fa a l’atenció hospitalària, durant els mesos d’estiu, els hospitals de la Regió Sanitària Girona disposaran d’entre el 98,7% i el 90,4% de llits convencionals oberts, entre juny i setembre. Per mesos, el nombre de llits oberts durant el juny serà del 96,3%; el mes de juliol oscil·larà entre el 94,8% i el 92,4% segons la quinzena; l’agost serà del 90,4% i el mes de setembre es mourà entre el 91,3% i el 95,9%, segons la quinzena. També es reforçaran els serveis d’urgències dels hospitals de Palamós i de Figueres.

"Garantim una atenció sanitària plena"

La mesura s'emmarca en el pla d'estiu que ahir va presentar el Departament de Salut a nivell català. El conseller Manel Balcells va subratllar que “garantim a la ciutadania una atenció sanitària plena, com cada estiu, tant a la primària com a l’hospitalària” i va destacar que “Salut disposa de més diners que mai i ha fet més activitat que mai”, si bé va admetre que “en desitjàvem més ja que aquest 2024 estem amb un pressupost prorrogat i no amb un de nou com hauríem desitjat”. Tanmateix, va indicar que el Departament preveu tancar el 2024 amb un increment de la despesa d’un 4,5% respecte al 2023 amb 15.410,6 milions d’euros, és a dir, 661,8 milions d’euros més. El 2023 s’havia tancat amb 14.748,8 milions, 977,6 més que l’any anterior (increment del 7,1%).

Els reforços s'anuncien després de la polèmica generada la setmana passada, quan el Departament va anunciar que no es podria contractar per cobrir vacances per manca de pressupost però que, en canvi, es faria un esforç per reforçar les zones de costa, on l'activitat augmenta considerablement a l'estiu per l'increment de la població estacional. Pel que fa a la resta de centres, sindicats lamentaven que "un any més" no es cobririen vacants ni baixes. Per altra banda, en el cas del Trueta, l'activitat quirúrgica sempre es redueix però aquest estiu baixarà més, ja que hi haurà menys quiròfans operatius.

Quan hi ha activitat amb normalitat, té nou quiròfans al matí i entre quatre i cinc a la tarda (es dobla un per fer cirurgies d’Oftalmologia). Aquest juliol, tancaran tres quiròfans del matí i dos de la tarda (l’any passat van tancar tres i un respectivament). A l’agost i la primera setmana de setembre, tancaran tres quiròfans al matí i no obrirà cap a la tarda (l’any passat quedava un obert a la tarda a l’agost, que tancava només la primera quinzena de setembre). La segona quinzena de setembre, el Josep Trueta tancarà un quiròfan al matí i dos a la tarda: l’any passat ja estava tot obert i en funcionament a mitjan setembre.

Subscriu-te per seguir llegint