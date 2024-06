Olot suspèn la consulta d'aquest cap de setmana sobre la reforma del barri de Montolivet per l'oposició dels veïns

Els veïns del barri de Montolivet d'Olot no hauran d'anar a les urnes aquest cap de setmana, tal i com estava previst. A finals de març, l'Ajuntament va anunciar que aquest dissabte 15 i diumenge 16 serien els dies en què els veïns haurien d'acudir a votar si volien tirar endavant la reforma integral del barri, que s'enfila als 11,5 milions d'euros. Precisament el cost de l'obra és una de les crítiques que els afectats esgrimien, ja que s'havien de fer responsables del 25% del total, o el que és el mateix, 2,8 milions d'euros. Ara, però, el consistori ha acceptat frenar la consulta i s'inicia un procés participatiu entre totes les parts per arribar a un projecte "assumible" tant per l'Ajuntament com pels veïns dels 400 habitatges del barri.

De fet, ja es van mobilitzar per denunciar que l'Ajuntament els "deixava de banda" a l'hora de decidir com havia de ser el barri i quines eren les obres necessàries. Fins i tot van fer una crida a no votar en la consulta prevista per aquest cap de setmana, ja que si no s'arribava al 50% de participació no es consideraria vàlida. El motiu de la crida era que els veïns consideraven que votar que no, els condemnava a viure en un barri en el qual "és evident que cal fer-hi una reforma" i votar sí implicava acceptar una "reurbanització per a rics".

De fet, un dels principals problemes és que si començaven les obres a principis d’any com estava previst, obligava a alguns veïns a fer unes despeses, que en alguns casos, no es poden assumir. En qualsevol cas, els afectats deixen clar que són necessàries unes obres al barri de Montolivet, que és el primer que es va aixecar al voltant d’Olot, però no pas la proposta de l’Ajuntament. I és que cal tenir en compte que el projecte consta de sis fases, la primera de les quals s’iniciaria a principis de 2025. El cost total és d’11,5 milions d’euros, dels quals 2,8 anirien a càrrec dels veïns del barri de Montolivet. El consistori assenyala que aquest model és el que serviria per a futures remodelacions d’altres barris de la ciutat.

Punt i seguit

Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix que suspendre la consulta servirà per poder iniciar un procés participatiu que "convenci encara més gent" i nega que es tracti d'una renúnica a reformar el barri. "Jo no parlaria de punt i final, sinó de punt i seguit, perquè es tracta d'una feina que es va iniciar fa cinc anys i el que es farà serà allargar-ho en el temps per tenir encara més consens", remarca l'alcalde Pep Berga. De totes maneres, Berga assenyala que la reforma és "imprescindible" ja que hi ha molts elements com el clavegueram que han quedat obsolets, però es farà "escoltant encara més" als veïns.

L’alcalde d’Olot, Pep Berga, deixar clar que el que vol és que hi hagi el màxim consens sobre la proposta, que això sí, considera que havia de ser referendada a les urnes. Amb tot, l'alcalde remarca que el consistori sí que ha tingut en compte algunes de les propostes que els hi han fet arribar els veïns, però deixa clar que "és impossible assumir tot el que es demana". Així doncs, i davant de la disconformitat dels afectats, l’Ajuntament d’Olot ha decidit suspendre la consulta que s’havia de fer aquest cap de setmana i la deixa per a més endavant. Una decisió que es refermarà aquest dijous a la tarda en la junta de portaveus.