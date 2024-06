Les tempestes de dimecres deixen més de 50 litres per metre quadrat a punts de la Garrotxa

Les tempestes de dimecres van deixar més de 50 litres per metre quadrat a punts de la Garrotxa segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La dada més destacada es va registrat a l'estació de la Vall d'en Bas amb 65,4 litres per metre quadrat. Per sota dels 50 litres hi ha Olot amb 47,4, Santa Pau amb 44,9, Sant Pau de Segúries amb 40,6, Breda amb 39,2, Mieres amb 38,1 i Sant Joan de les Abadesses amb 32,6.