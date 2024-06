Una trentena d'establiments olotins han rebut assessorament energètic gratuït

Un total de 33 establiments comercials d’alimentació, equipament de la llar, cultura, artesania i moda d'Olot han rebut assessorament energètic gratuït a través de la Fundació Europace. Des de l'Ajuntament expliquen que l'objectiu és "apostar per l’optimització de l'ús de l’energia i les energies renovables alhora que es fomenta la sensibilització sobre el canvi climàtic entre la ciutadania i es redueix l'impacte ambiental". Actualment, una vuitantena de negocis olotins de tots els sectors econòmics tals com bellesa, serveis d’informàtica i altres s’han interessat per poder rebre aquest suport.

"La iniciativa vol impulsar la sostenibilitat i, alhora, la competitivitat del comerç local a través d'una reducció del consum energètic, un element clau en la viabilitat econòmica dels establiments comercials", expliquen des del consistori. Aquesta idea va sorgir després que diversos sectors econòmics – entre ells el comercial – es veiessin afectats per l'augment considerable dels costos vinculats al consum d'energia. Una pressió addicional que els comerciants han hagut d'assumir afectant els seus marges de benefici.

Un cop finalitzats els estudis i revisions, els establiments adherits disposaran d’una auditoria energètica gratuïta i se’ls entregarà un conjunt de documentació amb les mesures d’eficiència energètica que podrien implementar així com suport en tràmits, recerca de finançament i consells pràctics per reduir el consum energètic. Paral·lelament, es portarà a terme un estudi del consum d'energia dels comerciants d'Olot, el qual permetrà detectar les incidències, dificultats i demandes principals.

La iniciativa està inclosa en les actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència (PRTR) finançat per la Unió Europea – Next Generation que té com a objectiu assessorar i acompanyar els comerços de la ciutat perquè puguin reduir costos, disminuint les seves factures energètiques i millorar la seva eficiència energètica.