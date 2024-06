Veïns d'Olot reclamen que no tiri endavant el projecte de construir 46 habitatges a la falda del volcà Montsacopa

Una seixantena de veïns d'Olot s'han concentrat aquest dijous a tocar del volcà Montsacopa, per reclamar que l'Ajuntament aturi el projecte que contempla aixecar 46 habitatges a la falda del volcà. Els manifestants ho consideren "un despropòsit", malgrat que el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) del 2003 contempla que es pugui edificar en aquesta zona. A més, els veïns destaquen que han recollit 1.700 firmes en contra del projecte i recorden que els morrots formats per la lava són una característica "única" dels volcans de la Garrotxa. A més, assenyalen que si s'aixequen els edificis previstos es taparia "l'únic accés visible del volcà". "Al final haurem d'anar a l'Espai Cràter per veure el Montsacopa", lamenten.