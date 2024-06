Dipsalut detecta un 21% més de casos de maltractament a gent gran

En el darrer any (de juny del 2023 a juny del 2024), el protocol de detecció i prevenció de maltractaments del servei de teleassistència de Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha detectat 38 casos nous. Si tenim en compte que en el mateix període de l’any passat se’n van detectar 30, la diferència suposa un augment del 21%.

Si ens fixem en el nombre de casos gestionats el darrer any (que inclou els casos nous, els casos que encara no s’han tancat d’altres períodes, i els casos tancats però que han estat oberts en algun moment del darrer any), la xifra s’enfila fins als 76 casos. Tenint en compte que en el mateix període de l’any anterior varen ser-ne 58, l’augment encara és més significatiu i arriba fins al 23,68%. Unes xifres que van clarament a l’alça a la demarcació de Girona i que s’han triplicat en cinc anys, des que el servei està actiu.

El 83% de les víctimes són dones i el 77 % dels agressors són homes. El 92 % de les persones maltractadores són de l’entorn familiar més proper.

El perfil majoritari de la persona agressora és el filla o filla (49,3 %) i la parella (35,21%), seguit a molta distància dels nets i netes (5,63 %) i altres familiars (7,74 %).

Pel que fa a les edats de les persones grans maltractades, el 36,5 % tenen més de 80 anys, mentre que el 41,26 % tenen entre 70 i 80 anys.

El protocol de detecció i prevenció de maltractaments es va posar en marxa dins el servei de teleassistència de Dipsalut durant l’any 2019. Des de llavors, 301 persones han estat valorades per possible maltractament. D’aquestes, 142 tenien indicis suficients per entrar al protocol.

Sensibilització contra el maltractament

Per reforçar la detecció de situacions de risc, i amb motiu del Dia Mundial de Sensibilització sobre el Maltractament a les Persones Grans, Dipsalut ha editat una guia i un díptic per explicar com prevenir el maltractament de les persones grans. Tant la guia com el díptic es poden trobar en format digital al web de Dipsalut i també es reparteixen en format paper als centres d’atenció primària i als ajuntaments de la demarcació de Girona. A la guia s’indica quin tipus de maltractaments hi ha i com actuar si se sospita que una persona gran pateix maltractament, i també es donen consells perquè les persones grans se sentin valorades.

Un dels objectius principals del servei de teleassistència és proporcionar seguretat i suport a la persona usuària. Per aquest motiu, és essencial que es treballi en la detecció de situacions de risc de qualsevol tipus, entre elles, situacions de risc de maltractament.

L'objectiu del servei de teleassistència en situacions de risc de maltractament es basa principalment en la prevenció, la detecció i la derivació als serveis socials.

Des del servei s'ofereix suport en dos sentits: seguiment de la situació de la persona usuària a través de trucades i visites domiciliàries i l'ús de tota la tecnologia disponible en el servei per a la seva seguretat.

En el protocol de prevenció de maltractament es desenvolupen una sèrie d’accions per complir amb els propòsits següents: conscienciació i sensibilització, detecció, derivació i intervenció mitjançant un pla d’actuació personalitzat.

En aquest sentit, des del programa de formació de Dipsalut, s’imparteix el curs Prevenció de maltractaments a les persones grans, adreçat a professionals de l'àmbit de l'atenció social, prioritàriament personal tècnic dels serveis socials, que es va posar en marxa el 2020 i que ja compta amb vuit edicions, amb més de cent alumnes formats.

El curs l’imparteixen Glòria Pla, psicòloga de l’Equip d’Atenció a les Famílies i Envelliment Actiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i Jordi Muñoz, advocat de l’Associació per a la Investigació del Maltractament de les Persones Grans (EIMA).