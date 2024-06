El bus entre Girona i l’aeroport porta un 58% més de viatgers que l’any passat

Després de dos mesos des de la posada en funcionament de la nova llançadora de bus, que uneix Girona amb l’aeroport, hi ha hagut un increment de viatgers del 58% respecte al mateix període de l’any 2023. Més de 20.000 usuaris han fet servir aquest mètode de transport durant aquests dos mesos. La nova llançadora s’encarrega de coordinar els horaris del bus i dels avions, amb sortides abans de les cinc del matí per enllaçar amb els primers enlairaments i després de la mitjanit per donar servei als darrers vols. A més, per tal d’adaptar la demanda a l’oferta, l’1 de juny es van ajustar els horaris del bus a la programació de vols de l’aeroport, arribant fins a 42 expedicions al dia.

El passat mes d’abril el departament de Territori va millorar el servei de transport públic que uneix Girona amb l’aeroport. La finalitat del departament era garantir que cap avió es quedés sense connexió de transport públic amb la ciutat de Girona.

D’altra banda, durant el mes de maig el servei també ha experimentat un important increment del percentatge de validacions fetes amb targetes ATM integrades. Entre el maig del 2023 i el maig del 2024 el nombre de validacions fetes amb títols integrats ATM s’ha incrementat més d’un 30%.

Aquest augment dels usuaris habituals que utilitzen la línia per mobilitat laboral suposa que la programació que es va fer perquè el servei de transport públic entre Girona i l’aeroport pogués atendre la mobilitat entre la ciutat i els polígons de Fornells de la Selva, la zona oest del Polígon de Riudellots i la Central Integrada de Mercaderies la Selva, ha estat molt ben rebuda.

Aquestes dades també estan relacionades amb les darreres xifres de passatgers que ha tingut l’aeroport. Entre els mesos de gener i maig, l’aeroport ha fregat el mig milió de viatgers, un 84,7% més que l’any passat. En concret, al llarg d’aquest 2024 hi ha hagut 495.875 viatgers que han passat per la terminal de Vilobí d’Onyar. I d’aquests, gairebé la meitat (217.724) ho han fet només durant el maig, cosa que confirma el revulsiu que ha suposat l’entrada en temporada d’estiu i l’increment de rutes operades per Ryanair i altres companyies com la britànica Jet2.com.

«El passat mes d’abril ens vam plantejar que havia de millorar la freqüència dels busos que connecten l’aeroport amb Girona i els polígons industrials propers, perquè cada avió que arribés a l’aeroport tingués un bus disponible», explica el director dels Serveis Territorials de Territori a Girona, Sergi Albrich. «Durant els mesos estivals el que fem és duplicar el nombre d’expedicions diàries, per donar més força encara a aquesta connexió, ja que entenem la importància que té per a la demarcació», afegeix Albrich.

«Una valoració molt positiva»

«La valoració que fem és molt positiva perquè les dades confirmen que era la decisió correcta, ja que els gironins es poden desplaçar amb plena comoditat a l’aeroport, de la mateixa manera que ho poden fer els treballadors del sector industrial, fent servir transport públic en detriment del privat», sentència Albrich.