Campanya a nou pobles gironins sobre les Zones de Baixes Emissions

La Generalitat ha engegat una campanya informativa per donar a conèixer les Zones de Baixes Emisions (ZBE) i els seus beneficis per a la salut pública i el medi ambient. La campanya s’adreça a municipis catalans de més de 20.000 habitants. A les comarques gironines afecta a Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Lloret, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols.

L’impuls de les ZBE s’emmarcaen l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya, signat el març de 2022, en el marc de la Tercera Cimera de la Qualitat de l’Aire, per la Generalitat, els ajuntaments de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d’infraestructures i els principals agents socials i econòmics de Catalunya, per reduir un 15% les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM) el 2025 respecte del 2019, i assolir progressivament els nivells de qualitat de l’aire recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Un pla pel 2027

L’acord concreta els municipis que han de crear i posar en marxa una ZBE i estableix una política informativa i comunicativa comuna. Acció Climàtica coordina la implatanció i ha desenvolupat un Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027 que està previst que el govern aprovi en breu. El Pla estableix, entre altres aspectes, les accions com la superfície mínima de les àrees.