Queda desert el concurs pel servei de la barca de l’Estany de Banyoles

El concurs públic per adjudicar el servei de la barca de passeig de l’Estany de Banyoles ha quedat desert. La Tirona, el nom del catamarà banyolí, porta sense navegar des del 17 de desembre del 2023 perquè la concessionària encarregada del servei des del 2012, Naviliera Les Goges, va comunicar aleshores la seva renúncia a causa de les pèrdues econòmiques que havia d’assumir.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Banyoles va aprovar l’expedient de concessió d’aquesta embarcació el passat 25 de març.

Segons va explicar en el seu moment la regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Anna Tarafa, la nova concessió que havia plantejat el consistori incorporava algunes millores per fer «més atractiva la concessió».

D’una banda, la proposta de l’Ajuntament preveia la cessió d’ús de l’embarcació elèctrica, propietat de l’Ajuntament, i la possibilitat d’adquirir un màxim de quinze barques de rem. Pel que respecta als cànons de sortida, es mantenien a 0,7 euros per passatger, rebaixant-lo a 0,5 euros si se sobrepassaven els 22.300 passatgers anuals. A més, el cànon de sortida de l’ús privatiu del catamarà i les barques de rem es deixava a 0 euros, i també s’establien compensacions per dies sencers o de migdia en què la barca no pogués sortir a partir del 13è dia, amb un màxim de vint.

Unes condicions que finalment no han resultat tan atractives per les diferents empreses interessades. L’Ajuntament té previst realitzar dilluns una roda de premsa per explicar la situació.