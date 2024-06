Els centres de salut incorporen un gos per tractar els nens

Des d’aquest mes d’abril a l’hospital de Calella -que dona cobertura a la població de la Selva Marítima juntament amb l’hospital de Blanes- s’ha incorporat la teràpia assistida amb gossos en la rehabilitació que es realitza amb infants i adolescents que tenen malalties neuromusculars. Aquests tipus de tractaments són molt llargs i una de les principals dificultats és mantenir la motivació i la implicació dels nens i nenes amb els exercicis, en aquest context, l’animal esdevé una eina clau per aconseguir els objectius terapèutics proposats per als professionals. Gràcies al suport econòmic de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital (AVAH) s’ha pogut iniciar aquest projecte que s’emmarca en el Pla d’Humanització de la Corporació.

La implicació dels infants i joves és molt important per aconseguir les fites terapèutiques que es marquen en cada sessió. Mitjançant la interacció amb el gos i seguint les indicacions dels professionals sanitaris implicats, en aquest cas, metge rehabilitador, fisioterapeuta i terapeuta ocupacional, s’aconsegueixen treballar diferents aspectes com són l’equilibri del tronc, la utilització de les extremitats superiors o els desplaçaments.

En totes les sessions sempre hi ha un tècnic en intervencions assistides amb gos. En aquest cas, col·labora en el projecte l’associació ItCan i la missió de la professional que hi assisteix és el guiatge del gos per aconseguir els objectius terapèutics marcats. L’animal és un element molt important en la teràpia perquè aporta motivació als infants facilitant la comunicació, l’autonomia, l’estat anímic i sobretot el fet de voler repetir l’experiència.

17 infants al programa

Els infants que fan aquest tipus de teràpia són seleccionats prèviament per l’equip de rehabilitació. Actualment dels 60 pacients, compresos entre els 0 i els 18 anys, que fan tractament en dos dels centres de rehabilitació de la Corporació (hospital de Calella i Centre de rehabilitació de la Selva Marítima a Lloret de Mar), un total de 17 s’han inclòs dins d’aquest programa. Un dels criteris d’inclusió és que els tractaments que porten a terme són molt llargs, en diversos casos duren mesos.

Les sessions que es porten a terme amb l’animal duren entre 30 i 60 minuts, segons l’infant i l’objectiu terapèutic marcat. Algunes sessions són individuals i d’altres hi poden participar fins a tres infants.

La incorporació del gos ha permès a l’equip de teràpia diversificar més l’oferta lúdica que es proposa als infants i joves per aconseguir els objectius marcats en cada sessió.