Girona disminueix un 10,3% la factura de l’energia dels edificis municipals

L’Ajuntament de Girona va reduir durant el 2023 un 10,3% la factura energètica respecte al 2022 segons detalla l’informe anual d’energia i aigua del mateix Ajuntament i que ha elaborat l’empresa Inergy. I és que el preu dels subministraments (gas i energia) es va disparar el 2022 a causa del conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia i es va enfilar fins als 5.890.960 euros entre tots els equipaments municipals. Una xifra molt més elevada que el 2021, quan la despesa va ser de 3,1 milions malgrat i que el consum energètic va ser més alt que l’any posterior (29,2 gigawatts l’hora el 2021 i 28,5 el 2022).

L’any passat, el cost total de l’energia va ser de 5.265.473 euros, reduint també el consum energètic a 26,6 gigawatts l’hora. Així, l’informe detalla que «la despesa energètica total s’ha reduït de forma important per la baixada del preu de l’electricitat, el consum en edificis i l’estabilització en quadres». Al mateix temps, les emissions de diòxid de carboni continuen davallant any a any. De 2022 a 2023 ho van fer un 12,5%, passant de 1.922 a 1.681 tones, sent la xifra més baixa des de 2018 (el 2021 es va arribar a les 2.815 tones).

Edificis que més consumeixen

El consum d’energia s’ha calculat a partir de 296 edificis municipals, set més que el 2022. Els edificis educatius són els que concentren un major consum, representant un 29% del total. Tanmateix, dins el llistat amb els deu equipaments que més consumeixen les dues primeres escoles es troben en les posicions nou i deu. Són l’escola Pericot, i l’escola Domeny. Aquest últim centre, ocupava la novena posició el 2022, mentre que la desena era per l’escola Taialà, que el 2023 no figura en aquest Top10.

En tot cas, són les piscines municipals les que consumeixen més durant l’any a Girona. Entre la de Can Gibert del Pla i la de Palau consumeixen un 17,7% del total dels equipaments. Ho fan, sobretot, per el gran consum de gas que tenen, que supera el milió de quilowatts l’hora. La que consumeix més de les dues és la de Can Gibert, amb 1.420.535 quilowatts l’hora de consum (354.157 electricitats i 1.066.378 gas). La de Palau tampoc s’hi fa massa lluny, amb un total d’1.381.466 quilowatts l’hora (295.190 electricitats i 1.086.276 gas).

El pavelló de Fontajau és el tercer en aquest llistat, consumint 1.173.267 quilowatts l’hora. Per altra banda, l’Ajuntament figura en la quarta posició del rànquing, però és l’equipament que consumeix més electricitat durant l’any. El 2023, 601.349 quilowatts l’hora, fent enfilar el total fins als 870.473 quilowatts l’hora. També estan entre els deu primers edificis que més consumeixen en energia el Teatre Municipal, el Mercat del Lleó, l’edifici de la Policia Municipal i La Marfà.

El consum d'aigua

Per altra banda, la factura de l’aigua també va ser un 6,72% inferior que el 2022. Al llarg de 2023, els consum 160 edificis i les 336 boques de reg registrats en aquest informe van gastar en total 123.029, mentre que l’any anterior havien estat 131.896 euros (157 edificis i 337 boques). La factura es desglossa amb 110.548 euros de cost per part dels edificis i 12.481 euros per part de les boques d’aigua. En paral·lel, s’ha disminuït un 19,1% el consum de metres cúbics d’aigua respecte al 2022. El 2023 es van consumir 205.367 metres cúbics d’aigua, mentre que l’any anterior n’havien estat 253.826.

Com passa amb el consum d’energia, els centres educatius de la ciutat són els edificis que més aigua consumeixen. Representen un 38% del consum total dels equipaments, mentre que les piscines en representen un 18%. Tot i així, la piscina de Palau és la que més aigua va consumir el 2023, un total de 14.132 metres cúbics, augmentant el consum un 15%. Això, a diferència del 2022, quan en primera posició s’hi va situar la piscina de Can Gibert del Pla, que l’any passat va consumir 10.943 metres cúbics d’aigua i es va col·locar en la tercera posició del llistat, ja que la segona va ser pel Mercat del Lleó, amb 13.508 metres cúbics d’aigua consumits, que va augmentar un 70,6% la xifra respecte al 2022.

Del tercer d’aquesta llista fins al quart, que és l’escola Bosc de la Pabordia, hi ha molta diferència amb el consum d’aigua. Mentrestant, l’Ajuntament, que en consum d’energia és un dels primers de la llista, és el 23è quant a consum d’aigua. En aquest rànquing de consum d’aigua destaquen en les primers posicions, sobretot, els centres educatius i els camps de futbol.

