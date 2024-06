Els funcionaris denuncien que les autoescoles preparen malament els alumnes del permís de conduir a Girona

La situació per treure's el carnet de conduir a Girona és complicada i hi ha gairebé 8.600 alumnes pendents. Les autoescoles així ho han denunciat a Diari de Girona i ara, el sindicat de funcionaris CSIF afirma que no és només per la manca d'examinadors de la DGT que això succeeix, sinó també per "la mala preparació dels alumnes dificulten l'obtenció del permís" a les comarques gironines.

El tema dels examinadors afirma que ja ve de lluny i que és un "obstacle persistent per als aspirants a conductors en el territori", afirmen en un comunicat. Això, però s'agreuja, segons destaquen, en "un altre factor: la preparació insuficient de molts alumnes que són enviats a examinar-se". El CSIF posa al damunt de la taula una xifra i assegura que: "el 40 % no ha passat el primer examen i ha de repetir el procés", un fet que segons la seva opinió "crea retards per als altres aspirants pendents d'examen”.

Per resoldre aquesta situació, el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Jaume Taboada explicava una proposta, la de crear un model mixt del sistema d'exàmens. Per al CSIF "la privatització del servei o el traspàs de les competències a la Generalitat" no és una opció i subratlla que "les mesures podrien atemptar contra el principi d'igualtat dels aspirants".

També critiquen el tema que Taboada anomena sobre tenir menys examinadors perquè n'hi ha amb jornades reduïdes per temes sindicals i afirma que “respecte als crèdits sindicals, estem en un país democràtic on els companys que gaudeixen d'aquest crèdit horari no el fan per a ser a la seva casa sinó per a defensar els drets dels treballadors. Posi els ulls en el Ministeri de qui depèn el nombre d'examinadors i no els posi en l'activitat sindical, tan necessària en aquest país”.

Finalment, el sindicat de funcionar reclama "la necessitat urgent de trobar solucions efectives i equitatives" que garanteixin el dret dels alumnes d'autoescola a obtenir el permís de conduir. Que es faci "sense demores injustificades, preservant al mateix temps la igualtat d'oportunitats per a tots els aspirants" conclouen.