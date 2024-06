Un jutjat cancel·la un deute de 12.000 euros d’un veí de Puigcerdà

El jutjat de Primera Instància 1 de Puigcerdà ha cancel·lat un deute de 12.000 euros d'un veí de Puigcerdà que es va endeutar amb diverses entitats bancàries. L’afectat, Adalberto Arias, explica que va ser enganyat per una entitat bancària que li va oferir un crèdit de 3.000 euros, i que havia de pagar interessos abusius. «Jo pagava religiosament però cada vegada anaven sumant interessos, i no és que no pogués pagar, és que jo no volia pagar perquè van incomplir amb el que vam acordar», assenyala.

Després la mateixa entitat li va oferir un segon crèdit de 2.000 euros que ja no va rebre, i durant diversos anys va haver d’acudir a altres préstecs perquè no podia fer front a les quotes «abusives» que li havien imposat al banc.

Arias subratlla que va arribar fa 25 anys a Puigcerdà des de Bolívia i que s’ha passat la vida treballant, i que aquesta situació li va provocar diversos entrebancs al seu dia a dia, com ara el fet que li van arribar a anul·lar la seva targeta per creuar el Túnel del Cadí. Ell defensa que és una persona honrada, i que va acceptar el crèdit que li van oferir inicialment perquè necessitava els diners, i que tot i conèixer algunes pràctiques deslleials d’entitats bancàries «no t’ho creus fins que ho vius en carn pròpiaˮ», diu. Indica que tot va començar pels voltants del 2007 i que fins fa tres anys no va començar el procés per deslliurar-se d’aquesta espiral. Però la cosa no s’acaba aquí: «fa dos mesos la mateixa entitat que em va enganyar em va tornar a trucar oferint-me la mateixa oferta. Quan van veure qui era, em van penjar la trucada i no m’han dit res mes», assegura.

Procés llarg però satisfactori

«Vaig saber que existia aquest procés per casualitat, em van ajudar a contactar amb els advocats i em van explicar que es podia cancel·lar un deuteˮ», sosté. El procés va ser llarg: «van ser tres anys, s’ha de tenir paciència per suportar-ho però m’ha anat bé, estic agraït amb l’ajuda que he tingut i del resultat», valora.

Els requisits per optar a la Llei de la Segona Oportunitat són, entre altres, ser un deutor de bona fe, no tenir un deute superior als 5 milions d’euros i no haver sigut condemnat per delictes socioeconòmics durant els últims 10 anys, entre altres. S’hi poden acollir tant particulars com autònoms. Catalunya és el territori pioner en l’aplicació de la llei, i on més peticions s’han rebut. La mitjana dels procediments se situa entre els 18 i els 24 mesos.

El despatx d’advocats ha cancel·lat més de 8,3 milions d’euros de clients a la província de Girona des que va iniciar la seva activitat el 2015.

