L'hospital d'Olot insereix 500 catèters en pacients en els primers quatre anys de l'Equip d'Infusió d'Accés Vascular

L'hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa ha arribat al mig miler de catèters inserits en els primers quatre anys de vida de l'Equip d'Infusió i Accés Vascular (EIAV). Al 2019 es va iniciar aquesta activitat al centre i cada vegada s'ha anat consolidant amb més pràctiques cada any. Una de les funcions de l'equip, format per dues infermeres, és la valoració integral del pacient, que es fa prèviament a la inserció del dispositiu i en la qual es tenen en compte aspectes com el tipus i la durada del tractament prescrit, paràmetres analítics, antecedents, aspectes anatòmics i les preferències del pacient, entre altres. Prenent com a base aquesta valoració es decideix el dispositiu més adequat per a cada cas.

La inserció guiada per ecografia permet canalitzar venes més profundes. Unes venes que d’altra manera serien inaccessibles. A més, incrementa el percentatge d’èxit en la primera punció i disminueix el risc de possibles complicacions posteriors. La inserció del catèter es fa al mateix lloc de l’assistència, ja sigui en un box d’urgències o al mateix hospital de dia. També es poden realitzar directament a l’habitació de les unitats d’hospitalització.

Una altra de les funcions de l’equip és donar suport als equips infermers de la Fundació en la continuïtat de les cures dels accessos vasculars, que és fonamental per completar el tractament sense més recanvis ni puncions.