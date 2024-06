Reclamen una única normativa per a tot Catalunya

El Consorci del Ter recorda que una part d’aquests espais estan protegits, entre altres coses, per formar part de la Xarxa Natura o estar dins d’un parc natural. El problema rau en la sobrefreqüentació i les actituds incíviques. Segons Teia Puigvert, directora del Consorci, un patró comú, és la d’aquells usuaris que tenen hàbits «de platja» amb neveres, música, para-sols per estar-hi tot el dia o fins i fent fogueres en plena campanya d’estiu. «El típic bany de quan érem petits amb motxilla i entrepà durant dues hores, banyar-te i marxar, deixant-ho tot com estava, no són les pautes que trobem en alguns espais», diu. Això genera problemàtiques com ara deixalles, danys en el medi o latrines a llocs on no tocaria o vehicles aparcats en finques privades.

La regulació d’aquests espais és un tema complex i costós per als municipis, especialment per als més petits. Fins ara, a més, l’incivisme s’ha traslladat a municipis veïns segons si hi havia o no regulació. En casos extrems, s’ha hagut de recórrer a la sanció. Per això cal tenir ordenances reguladores i també guardes amb capacitat per fer-ho. Des de la Diputació de Girona contractaran guardes en alguns dels punts per poder reforçar els punts més problemàtics.

Des del Consorci del Ter, a mitjans de juny es traurà a informació pública el Pla d’ús sobre serveis i activitats recreatives del riu Ter, un document que haurà d’aprovar l’ACA. Aquest ens reclama tenir una única ordenança per tot territori de la conca ter i que fos aprovada per els òrgans competents de la Generalitat. «Si cada municipi ha d’anar aprovant la seva ordenança quan hi ha competències que són d’uns o d’altres, seria molt més fàcil, ens facilitaria molt la feina», afegeix.

Mentrestant, aplaudeixen mesures de protecció com les adoptades recentment per l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que regularà per primer cop l’accés a un dels espais més populars, el gorg de Malatosca.

Ja fa temps que s’han implementat mesures per reduir l’impacte en aquest espai natural de fàcil accés -es troba a 1 km del nucli urbà i dins el traçat de la Via Verda- amb senyalitzacions d’itineraris i indicacions del que es podia fer i també treballs de neteja i recollida de residus.

Malgrat això, l’Ajuntament ha decidit que calia una gestió planificada per evitar que l’espai es degradi d’una forma «irreversible». Entre d’altres mesures, l’ajuntament ha previst retirar la taula de pícnic que hi ha a la zona, una activitat que ara deixarà d’estar permesa.

