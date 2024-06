Prop de 8.600 alumnes estan pendents del test pràctic del carnet de conduir

La província de Girona compta amb gairebé 8.600 alumnes d’autoescola que tenen aprovada la part teòrica de l’examen de conduir i que no han pogut fer encara la prova pràctica, de manera que no s’han pogut treure el permís. Aquesta situació, malauradament, no és nova al territori, sinó que s’ha anat cronificant en els últims anys.

El motiu de les llargues esperes segueix essent la manca d’examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquesta problemàtica genera s’hagin d’estar mesos esperant per poder fer la prova de circulació. Les esperes arriben al mig any en l’actualitat, com explica el president de l’Associació d’Autoescoles de les comarques de Girona, Jaume Taboada. Aquests mesos poden ser fins i tot més llargs en cas de voler treure’s carnet de camió, autobús, entre altres.

Des de les autoescoles gironines es queixen que novament tenen problemes amb la manca d’examinadors. Si els n’havien d’arribar cinc de fixos aquest mes de juny, només els han arribat tres. Els han començat a treballar aquesta setmana, indica Taboada i no saben si els altres els tindran aviat.

D’altra banda, els dos interins que també s’havien d’incorporar tampoc han fet acte de presència. Això suposa que en aquests moments tinguin 13 examinadors, destaca. Però d’aquests n’hi ha que no es poden dedicar a fer els exàmens pràctics perquè un assegura que va cada dia a la teòrica i dos més tenen reduccions de jornades per temes sindicals. Això representa que a la pràctica en tenen de disponibles «nou per a la circulació». Per al representant de les autoescoles això significa una baixa capacitat d’examinar a la província. En canvi, apunta que «si tinguessin tots els nous i la resta al 100% podríem fer cada cicle -cada sis dies- d’exàmens 660» i es podria arribar als 800 amb el total dels efectius necessaris a Girona.

Futures mobilitzacions

Davant d’aquesta situació, les autoescoles gironines plantegen mobilitzacions de cara els propers mesos actes de protesta per fer sentir la visible la situació actual a la societat. Alhora també estan en contacte amb diferents partits polítics amb representació al Congrés de Diputats per trobar solucions.

La dificultat per examinar la part pràctica a Girona ha suposat que en els últims anys hi hagi alumnes que han optat per anar a altres províncies d’Espanya a fer aquest examen. Entre aquests hi ha transportistes, futurs policies o bombers que necessiten un permís de conduir específic i amb rapidesa. Taboada apunta que si bé això s’havia produït molt sovint, ara comença a anar a la baixa perquè també «hi ha cada cop més manca d’examinadors en més províncies». Una mostra de la manca d’efectius a Catalunya és que dels «54 examinadors que ara han sortit, 23 han vingut a Catalunya i això ni cobreix les baixes per jubilació i malalties», remarca. Per poder «cobrir les mancances a tot Espanya caldrien 500 examinadors i tenen clar des del sector «que no és possible perquè no hi ha diners; hi ha coses també a l’administració que entenem més importants, com la sanitat», destaca. Davant d’aquesta situació, les autoescoles es troben amb el problema que poden anar presentant la gent a la teòrica però han d’avisar als seus alumnes que el termini per fer la circulació serà llarg.

Canvi de model

Per eixugar les llargues llistes d’espera des de Federació d’Autoescoles de Catalunya -on hi ha les gironines- volen impulsar un canvi de model en els exàmens de conduir. Taboada afirma que tenen el suport del Servei Català de Trànsit (SCT) i que es vol demanar a la DGT un sistema mixt com es fa amb la ITV , és a dir, una concessió. Afirma que companys seus han vist aquests models en altres països com Portugal o Holanda i que està funcionant. Pel representant del sector, el sistema actual està «obsolet».

Subscriu-te per seguir llegint