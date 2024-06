El PSC presenta a la Diputació de Girona una moció per la prevenció i control d'espècies invasores

El PSC de la Diputació de Girona ha presentat una moció "destinada a abordar el problema creixent de les espècies invasores i la sobrepoblació d'espècies autòctones a les comarques gironines". El diputat provincial i regidor socialista de Salt, Joan Martín, ha destacat la urgència de prendre mesures concretes per preservar els ecosistemes naturals i protegir les activitats agrícoles de la regió.

"Les comarques gironines estan experimentant un creixement preocupant d’espècies invasores com la cotorra argentina i el coipú, que estan causant greus danys als nostres ecosistemes i activitats agrícoles" ha explicat Martín. "És imperatiu adoptar mesures concretes i sostenibles per controlar aquestes espècies i reduir el seu impacte", ha afegit.

La moció destaca els problemes específics causats per la cotorra argentina i el coipú a l'Alt Empordà, així com els danys significatius provocats per la sobrepoblació de porcs senglars i cabirols a les comarques gironines. "Aquesta sobrepoblació ha portat a un increment del 8% en la pèrdua de producció agrícola i a nombrosos accidents de trànsit", expliquen els socialistes.

La proposta del grup socialista inclou elaborar un estudi per establir la capacitat d’actuació de la Diputació de Girona en la prevenció i control d’espècies invasores i la sobrepoblació d’espècies autòctones. A més, també demana estudiar la creació de línies d’ajuts o subvencions destinades als ens locals i consells comarcals; promoure campanyes de sensibilització entre la població per a la prevenció d'accidents i la convivència amb la fauna autòctona i, finalment, demanar a la Generalitat l’ampliació dels recursos destinats a la gestió de la fauna salvatge, amb un focus especial en les comarques gironines.

"Els mètodes tradicionals de control no han estat suficients. És necessari incrementar les batudes controlades i aplicar mètodes alternatius com els repel·lents olfactius i gustatius en els cultius més afectats" afirma Martín. "La creació d’un pla propi de les comarques gironines en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya és essencial per solucionar aquest problema existent", remarca el socialista.

"Fem una crida a la col·laboració entre agricultors, ramaders, autoritats locals, la Generalitat de Catalunya i la mateixa Diputació per implementar solucions efectives que garanteixin la protecció dels cultius, la seguretat viària i la preservació dels ecosistemes naturals", conclouen des del PSC.