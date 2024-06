Més vigilància als gorgs

La Diputació de Girona ampliarà aquest estiu el nombre de municipis on hi haurà guardes rurals controlant l’afluència als gorgs, tot passant de les quinze localitats que van tenir cobertura l’any passat a les divuit que en tindran aquest any. La corporació provincial ha licitat, per 76.311 euros (IVA inclòs), el servei de guardes rurals itinerants a quatre sectors que tenen espais fluvials hiperfreqüentats de les comarques gironines, per tal de donar suport al servei al servei d’informació ambiental que habilitaran els ajuntaments o la Generalitat. L’objectiu dels guardes serà que la ciutadania faci «un ús racional» d’aquests espais fluvials, respectin la normativa vigent i no posin en risc la seva conservació.

Segons assenyala l’ens provincial en l’expedient, la massificació dels espais naturals arreu de Catalunya ha esdevingut un problema cada cop més important en els últims anys, especialment arran de la pandèmia de la covid-19. I a les comarques gironines, un dels espais que més s’ha vist perjudicat per aquesta situació són els gorgs i zones de bany de les conques internes. L’accés d’afluència ha generat un fort impacte en aquests espais naturals, amb efectes sobre la biodiversitat i el seu entorn, i també ha provocat conflictes amb el malestar dels habitants d’aquests municipis, que no estan preparats per a una afluència tan gran de gent. En alguns casos, aquests espais han vist duplicar i fins i tot triplicar el nombre de visites, fet que encara ha incrementat més els problemes generats.

Davant d’aquesta situació, diversos ajuntaments van demanar fa temps a la Diputació que els ajudés a identificar i proposar accions per abordar aquesta problemàtica creixent als seus municipis, i a través del Pla de Serveis de Patrimoni Natural es van encarregar diverses diagnosis i propostes d’actuacions en aquest àmbit.

Posteriorment, els estius de 2022 i 2023, la Diputació i la Generalitat van emprendre proves pilot per intentar resoldre aquest problema a diversos municipis de les comarques gironines. El primer any (2022) es van instal·lar informadors ambientals distribuïts en espais fluvials hiperfreqüentats de diversos municipis gironins, mentre que el 2023 a aquests informadors s’hi van sumar tres equips de guardes rurals per controlar tres sectors especialment freqüentats, per tal de dotar el dispositiu d’agents amb capacitat sancionadora.

Un cop superades aquestes dues temporades d’estiu, des de la Diputació es valora que els dispositius han tingut un impacte positiu, disminuint «de forma considerable» la pressió dels visitants sobre el medi natural. A més, va quedar clar que el servei de guarderia rural és «imprescindible» per al bon funcionament del dispositiu, ja que garanteix la persència d’agents amb capacitat sancionadora sobre el terreny.

Per això, Diputació i Generalitat seguiran cooperant per donar suport al territori davant d’aquesta situació. I, vist el bon funcionament, aquest any es passarà de tres a quatre sectors controlats per guardes rurals, tot arribant a divuit municipis. Els termes on hi haurà control, doncs, seran Tortellà, Beget (terme municipal de Camprodon), Sales de Llierca, Sant Joan de les Abadesses, Les Llosses, La Vall de Bianya, les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, la Vall d’en Bas, Santa Pau, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà, Salt, Girona, Bescanó, Anglès, Bonmatí, Canet d’Adri i Sils. Aquests municipis es dividiran en quatre sectors i cadascun d’ells estarà controlat per dos guardes, que aniran rondant pels diferents municipis de forma itinerant.

Imatge d’arxiu de persones refrescant-se en una gorga. / Ôscar Bayona

Pla d’usos a la Garrotxa

La Garrotxa espera rebre milers de visitants atrets pels espais naturals que hi ha, especialment les gorgues. De fet, l’any passat per zones com Sadernes o les planes d’Hostoles hi van passar unes 30.000 persones, això sí, totes elles amb una reserva prèvia per poder accedir-hi. I és que els darrers anys s’ha incrementat de manera destacable el nombre de visitants que freqüenten la comarca i això ha fet que calgués regular l’accés. «El que volem és que qui ens visiti s’hi senti a gust i que tothom en gaudeixi», explica la gerent de Turisme Garrotxa, Turina Serra, a l’Agència Catalana de Notícies.

Però per saber exactament quina és la «capacitat de càrrega» que poden suportar aquests espais naturals que són un pol turístic a la comarca, des de Turisme Garrotxa han encarregat un pla d’usos que permeti «prendre mesures quan calgui», si hi ha zones que estan massificades.

Alhora, permetrà «repartir» els visitants per tal d’evitar grans concentracions en moments determinats. Això s’ha aconseguit regular els darrers anys amb l’obligació d’haver de reservar per poder anar, per exemple, a les gorgues de Sadernes, a Sant Privat d’en Bas o a les gorgues de les Planes d’Hostoles.

De fet, Serra assenyala que ja hi ha molta gent que està demanant hora per poder anar a aquests llocs de cara a l’estiu. Una situació que des de Turisme Garrotxa veuen «positivament» ja que vol dir que «la gent s’està acostumant» a fer-ho per tal de poder assegurar-se un lloc. «Si tu saps que vindràs al juliol o l’agost a la Garrotxa i vols anar a les gorgues, el millor és reservar i així no hi ha inconvenient», remarca.

El pla d’usos que han encarregat també ha de permetre, entre d’altres coses, fixar quines activitats es poden fer al lleure i quines no són recomanables. «Serà una eina que ens servirà als gestors, als tècnics de turisme, però també als ajuntaments a l’hora de saber què promociones i que no», explica Serra.

Amb les dades que compta ara mateix Turisme Garrotxa, les previsions de cara a l’hostaleria local són «molt bones». Serra assenyala que l’any passat ja van tenir una quantitat de gent «important» i que tot apunta a que aquest any la Garrotxa «també s’omplirà». Com és habitual, el reclam turístic a l’estiu són les zones d’aigua, mentre que les de bosc són més freqüentades a la tardor.

Amb tot, el sector espera que tot plegat serveixi per «desestacionalitzar» la comarca i que hi hagi una afluència de turistes «més regular» al llarg de l’any. «Estem segurs que també servirà perquè el propi visitant gaudeixi més de la seva estància a la comarca», ha ressaltat.

Els alcaldes reconeixen que el fet d’elaborar un pla d’usos és «desitjable» i que servirà per poder «saber les necessitats exactes» dels espais naturals. El batlle de les Planes d’Hostoles, Marc Puig, dona per fet que repetiran els 30.000 visitants de l’any passat, però que els cal «una estratègia» per aconseguir que els qui venen a les gorgues «es quedin al poble».Puig explica que també volen «que sigui compatible» el nombre de visitants que té el poble a l’estiu per les gorgues amb «la convivència diària amb els veïns» en un poble petit com les Planes d’Hostoles.

