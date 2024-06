Banyoles incorpora més de 300.000 euros per a projectes de millora a la via pública

L’Ajuntament de Banyoles ha donat llum verda a la incorporació dels suplements de crèdits per a la partida de via pública. "Es destinaran 340.000 euros a la reposició i millora de la via pública, entre el que es contempla l’execució de l’asfaltatge de l’Avinguda de la Farga, una via en la qual ja es va actuar, en un tram, l’any 2022, i que durant aquest estiu està previst que s’asfalti el tram que va quedar pendent", expliquen des del consistori.

El ple ordinari corresponent al mes de juny també va aprovar incorporar 478.000 euros al pressupost anual. "A través de crèdits extraordinaris s’incorporen 45.000 euros en el marc del conveni entre el Club Natació Banyoles, la Federació Espanyola de Rem i l’Ajuntament per a la celebració de la Master Regatta 2025", afegeixen des de l'Ajuntament de Banyoles.

La partida que destinaran a projectes de millora de la via pública, també contempla la creació d’espais de protecció contra el canvi climàtic i un projecte en xarxa amb altres àrees del consistori per dotar de més llocs protegits per a la població davant d’episodis de calor extrema. A més, en l’apartat de suplement de crèdits s’hi inclou una partida de 40.000 euros per a l’adaptació de parcs infantils ja existents per a fer-los inclusius als infants amb alguna dificultat de mobilitat. Finalment, en aquesta modificació pressupostària també s’han incrementat diferents partides relacionades amb festes populars.