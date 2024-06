Gemma Geis substituirà Maria Àngels Planas a la Diputació de Girona

Canvi -obligat- de cadires a Junts a Girona. La fins ara vicepresidenta segona de la Diputació, la regidora gironina Maria Àngels Planas, va ser escollida diputada al Parlament a les eleccions del passat 12 de maig, de manera que avui presentarà la seva renúncia com a diputada provincial, ja que no pot compatibilitzar els dos càrrecs. La seva substituta serà la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, cap de files de Junts al consistori. D’aquesta manera, Junts opta per reforçar la figura de Geis, que precisament demà oferirà una conferència oberta per valorar el primer any de mandat. Està previst que Geis pugui prendre possessió del nou càrrec en el proper ple o el següent, i malgrat que està clar que tindrà un paper clau en l’organització del govern provincial, caldrà veure si assumeix exactament les mateixes atribucions que tenia Planas -presidència de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat i diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics- o si, per contra, hi ha una redistribució de les atribucions entre els membres de l’equip de govern. En aquests moments, la Diputació està governada per Junts i Esquerra.

Planas posarà avui punt i final a una etapa de nou anys a la Diputació de Girona, on sempre ha estat a l’equip de govern. Hi va entrar l’any 2015, com a vicepresidenta de l’àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, càrrec que va mantenir fins a les eleccions de 2019. Des de llavors i fins a l’ctualitat, ha estat vicepresidenta de Territori i Sostenibilitat i diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics. També és la portaveu del grup de Junts a la corporació provincial.

El relleu, però, ha vingut obligat perquè Planas va ocupar el número 6 de la llista de Junts al Parlament, de manera que el 12 de maig va sortir escollida diputada. Per poder ocupar l’escó a la Ciutadella, tanmateix, és necessari que deixi la Diputació de Girona, ja que ambdós càrrecs no són compatibles. En canvi, sí que podrà continuar com a regidora de l’Ajuntament de Girona (on actualment és responsable de Contractació i Patrimoni), ja que en aquest cas no hi ha incompatibilitat.

Relleu entre dues figures clau de Junts

Per substuir una figura clau com la de Planas -que a més és presidenta de Junts a la vegueria de Girona-, Junts ha apostat per un altre dels seus pesos pesants, com és Gemma Geis. En primer lloc, cal recordar que l’elecció dels diputats provincials es fa per partit judicial, de manera que la renúncia de Planas obligava a què el seu substitut o substituta fos algú del mateix partit judicial. I en aquest cas, la figura escollida ha estat la de Gemma Geis, actual vicealcaldessa de Girona, on governa amb Guanyem i Esquerra. Geis, procedent de l’àmbit universitari, va ser diputada al Parlament entre els anys 2017 i 2021 i consellera de Recerca i Universitats entre el 2021 i el 2022.

Un cop Junts va haver abandonat el Govern amb Esquerra, Geis es va centrar en la ciutat de Girona. Va ser escollida candidata a l’alcaldia de la ciutat a les eleccions de 2023, en les quals va aconseguir sis regidors. Al perdre tres representants i quedar en tercer lloc, per darrera del PSC i Guanyem, no va poder revalidar l’alcaldia de Marta Madrenas, però va aconseguir pactar amb Guanyem i Esquerra per seguir formant part de l’equip de govern, on actualment és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica. Demà, precisament, Geis farà una conferència oberta per valorar el seu primer any de mandat i fer propostes de futur.

Ara, Geis fa un pas més i es convertirà en una de les peces clau de la Diputació de Girona, on Junts governa còmodament amb Esquerra. De fet, el nom de Geis ja havia sonat mesos enrere com a possible membre de la Diputació, i fins i tot s’havia especulat amb la possibilitat que n’acabés essent presidenta, cosa que no va passar perquè Miquel Noguer va tenir uns resultats inconestables a Banyoles i va ser l’opció més clara per continuar presidint la Diputació.

