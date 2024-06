Anna Torrentà pren el relleu de Laia Cañigueral

Anna Torrentà Costa va ser nomenada dimarts nova delegada del Govern de la Generalitat a Girona, rellevant així a Laia Cañigueral Olivé, que va ser elegida diputada al Parlament en les passades eleccions del 12 de maig.

Torrentà va néixer a Ordis el 1972, municipi del qual n’és alcaldessa des del 2015. És diplomada en Ciències Empresarials per la UdG i té formació en direcció i gestió de conflictes per la UOC, on actualment està estudiant el Grau de Llengua i literatura catalanes.

Exerceix d’assessora fiscal des del 1991 i ha estat diputada al Parlament aquesta legislatura, on ha estat membre de la Comissió de Recerca i Universitats, Acció Climàtica, Agricultura i la Secretaria de Mesa de Cultura.

Traspàs de funcions

Aquest dimecres al matí, Torrentà i Cañigueral han mantingut una trobada per fer el traspàs de funcions. La delegada del Govern sortint, Laia Cañigueral, ha posat en valor la feina feta durant aquesta legislatura i ha agraït “la col·laboració del teixit econòmic i social de la demarcació, així com la implicació i la capacitat de treball del Consell de Direcció de la Delegació del Govern a Girona per impulsar projectes prioritaris com el Campus de Salut, la Formació Professional o la promoció de l’Aeroport de Girona.” Cañigueral també ha ressaltat que amb Torrentà la Delegació del Govern a Girona “queda en molt bones mans” perquè la nova delegada “és una persona compromesa amb el benestar de la ciutadania, amb experiència en el món local i coneixedora i defensora de les especificitats dels micropobles, que a comarques gironines són molts”.

La nova responsable de la Delegació del Govern a Girona, Anna Torrentà, ha assegurat que donarà continuïtat a la feina feta pel Consell de Direcció de la Delegació del Govern a Girona “a la vegueria de Girona s’ha dut a terme un treball transversal que ha permès tirar endavant projectes cabdals per la demarcació. La meva tasca al capdavant de la Delegació del Govern serà preservar aquest llegat i continuar donant resposta a les necessitats de les gironines i gironins” i ha afegit que “entomo aquesta nova responsabilitat amb il·lusió i amb moltes ganes de treballar per les comarques gironines”.