La caiguda de la principal banda de narcotràfic d'haixix a Catalunya comença amb una furgoneta encallada a Begur

Els Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera han desmantellat la principal banda que introduïa haixix a Catalunya per via marítima. Els investigadors asseguren que és el més professional i amb més capacitat que s'ha detectat al territori durant els últims 10 anys.

En tota la investigació, han detingut 40 persones i han intervingut més de 18 tones de droga per valor de 36 milions d'euros. La setmana passada van portar a terme l'operació Matamala que ha permès desarticular aquest entramat criminal, format per dues organitzacions, que tenia una forta capacitat per introduir haixix a través del litoral català. A més, per primer cop una organització criminal especialitzada en el tràfic d’haixix assentada al sud d'Espanya s’hauria coordinat amb una organització arrelada a Catalunya per dur a terme amb èxit desembarcaments de droga a la costa catalana.

La xarxa criminal utilitzava persones per garantir la seguretat durant els desembarcaments de la droga a la platja, i els trasllats fins a les “guarderies” on la dipositaven abans de distribuir-la. La policia creu que aquesta organització ha fet 19 desembarcaments d’haixix, la gran majoria a la Costa Brava: Roses, Cadaqués, Begur, Llafranc i Tossa de Mar. Durant els mesos d'investigació, els agents han frustrat quatre desembarcaments, dos d'ells a Cadaqués i Begur I, més recentment, a altres punts com l’Hospitalet de l’Infant i Cabrera de Mar. També han trobat una "guarderia" a Maçanet de la Selva.

La furgoneta de Begur, l'inici

Precisament el de Begur és el que va portar la policia a començar les investigacions. Va ser el 17 de setembre de l’any passat els Mossos d’Esquadra van localitzar a la Cala Aiguafreda de Begur una furgoneta encallada a la sorra que contenia un carregament de gairebé tres tones d’haixix, en 76 fardells, valorats al mercat il·lícit en 5,3 milions d’euros. Els autors dels fets havien abandonat tota la droga per evitar la detenció. Arran d’aquest incident, i a partir de les primeres indagacions, els investigadors van identificar diferents persones que presumptament haurien participat en aquest desembarcament.

Apareix una furgoneta amb 2.300 quilos d'haixix i mig bolcada dins l'aigua a Begur / DdG

Durant els nou mesos que ha durat la investigació, en un equip conjunt dels dos cossos policials, han detingut 37 homes i 3 dones -25 homes i una dona van ingressar a presó-. Se’ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, delictes contra la salut pública en la seva vessant de tràfic de drogues i tinença il·lícita d’armes. En tot aquest temps, els investigadors han intervingut més de 18 tones i mitja d’haixix, valorades al mercat il·lícit en 36 milions d’euros, i cinc armes de foc.

La investigació, que ha estat tutelada pel Jutjat d’Instrucció número 4 de La Bisbal d’Empordà, ha permès descobrir un entramat criminal perillós amb una forta capacitat per introduir haixix a través de les costes catalanes. La investigació es va iniciar el setembre de l’any passat i s'ha allargat fins el passat 11 de juny quan es va fer l’explotació del cas.

Aquell dia es va dur a terme un ampli dispositiu amb més de 200 efectius policials desplegats i amb la realització de catorze entrades i registres a diferents localitats de Catalunya, entre elles Roses. A banda, les entrades es van centrar a la Catalunya Central (Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló, Puiggròs i Tàrrega) i també se'n van fer Málaga i Saragossa. El balanç del dispositiu va ser de 36 detinguts i 80 quilos d’haixix intervinguts.

Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 13 de juny davant el Jutjat d’Instrucció número 4 de la Bisbal. Després de passar a disposició judicial, el jutge va ordenar l’ingrés a presó per a 22 dels 36 dels detinguts.

Un desembarcament cada dues setmanes

A Begur, va aparèixer una furgoneta encallada i el desembarcament va acabar per tant frustrat. I és que un dels elements que caracteritza el tràfic de drogues és la necessitat de recuperar ràpidament les pèrdues econòmiques que es produeixen quan els narcotraficants es veuen obligats a abandonar la droga o quan la policia els frustra els desembarcaments.

Davant d’aquestes situacions, les organitzacions criminals, com la investigada, incrementen la seva activitat il·lícita per recuperar-se, a través d’augmentar els desembarcaments de droga. Per això, l’entramat criminal investigat no dubtava en modificar la seva forma d’operar, així com amb les persones que treballaven, tant en l’aproximació per mar, com per terra i, d’aquesta manera, incrementaven cada cop més la seva capacitat operativa per augmentar els seus beneficis. Els investigadors calculen que haurien fet un desembarcament d'haixix cada dues setmanes i que cada embarcació podia arribar a la costa carregada amb una mitjana de 3 tones d’haixix.

De Màlaga a Catalunya

La investigació ha permès constatar que per primer cop una organització criminal especialitzada en tràfic d’haixix assentada a Màlaga, s’hauria coordinat amb una altra organització arrelada a Catalunya, a Manlleu (Osona), per dur a terme amb èxit els desembarcaments de droga en territori català. Tot i això, ambdues organitzacions també tenien capacitat per gestionar i materialitzar enviaments de forma independent.

El grup assentat principalment a Màlaga, estava format per vuit persones, de les quals 5 van ser detingudes a la ciutat andalusa, dues a Saragossa i una darrera persona ubicada a Melilla va resultar investigada. Aquest grup es desplaçava a Catalunya per encarregar-se de la recepció de la droga a les cales catalanes i de la seva distribució al mercat il·lícit europeu.

Els membres d’aquest grup van comptar amb l’ajut i la infraestructura del grup assentat a Manlleu. El vessant català de l’entramat estava formada per més de 24 persones, arrelada principalment a la zona de Manlleu, a la comarca d’Osona. Des d’allà, els investigats cercaven i controlaven els punts de la costa on dur a terme els desembarcaments i avisaven la vessant andalusa dels punts exactes on s’havia de desembarcar la droga. També preparaven la logística necessària per assegurar l’èxit dels enviaments: buscaven les “guarderies”, canviaven de lloc la droga per evitar l’acció policial, llogaven vehicles per al seu transport i ajudaven el grup de Màlaga en part de la distribució, informa la policia.

El passat 7 de juny, en el marc de la investigació, es va establir al Maresme un dispositiu policial per interceptar un enviament d’haixix per via marítima. A la zona on els operatius estaven desplegats, van detectar una embarcació semirígida, aliena als fets investigats, que va intentar traspassar la droga a una altra organització que els esperava a terra. El desplegament policial realitzat, amb mitjans marítims, aeris i terrestres, va propiciar que durant la fugida els ocupants d’aquesta embarcació llancessin per la borda 77 fardells d’haixix que van donar un pes aproximat de tres tones. Instants després també es va aconseguir interceptar una segona embarcació gestionada per l’entramat criminal investigat amb més de cinc tones d’haixix.

Perill per armes de foc

Una de les característiques dels investigats que han alertat l’equip policial és la quantitat d’armes i munició localitzades en diferents fets delictius vinculats amb aquest entramat. La policia ha intervingut cinc armes de foc, entre les quals n’hi ha dues de guerra municionades, una escopeta tàctica del calibre 12 i dues pistoles.

A més, es va localitzar munició de fins a tres armes diferents de dos dels punts de la Costa Brava on es presumeix que es van consumar desembarcaments d’haixix; a Cala Culip (Cadaqués) i a Cala Giverola (Tossa de Mar).

Un dels factors pels quals els investigadors consideren que s’ha incrementat la perillositat amb aquest tipus de fets ha estat que s’han detectat persones al servei de l’organització amb el rol de garantir la seguretat durant els desembarcaments de la droga a la platja, i els immediats trasllats fins a les “guarderies”, o amagatalls, on la dipositaven abans de distribuir-la.

Durant la investigació es va identificar un grup de cinc persones encarregat de complir amb aquest encàrrec. De fet, a l’octubre de 2023, a Girona, es van detenir, dos d’aquests homes quan tornaven presumptament d’un acompanyament de droga, i duien un fusell d’assalt municionat al maleter del vehicle de lloguer que utilitzaven.