Olot compra l'antic Institut Municipal d'Educació per consolidar-lo com un espai formatiu de referència

L'Ajuntament d'Olot comprarà per 723.000 euros l'antic Institut Municipal d'Educació, situat a l’Avinguda Sant Joan de les Abadesses de la capital de la Garrotxa. Es tracta d'un edifici de 1.264 metres quadrats destinat a les activitats del Pla de Transició al Treball (PTT), a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) i a l'Escola Municipal d'Expressió. El consistori va adquirir en règim de lloguer aquest espai fa 23 anys i ara ha decidit comprar-lo als diferents particulars que en són propietaris. L'objectiu de l'adquisició d'aquest edifici és que es pugui consolidar com un espai de referència educativa i l'Ajuntament s’ha compromès a fer-ne les inversions i millores necessàries per potenciar-ne els serveis que s'hi presten actualment.

La compra d'aquest edifici situat al nord d'Olot es farà efectiva en el ple d'aquest proper dijous per un total de 723.000 euros, que el consistori pagarà en quatre anys als propietaris. D'aquesta manera, l'Ajuntament passarà a ser titular d'aquest antic edifici industrial de 1.264 m². Des del 2001, moment en què Olot va llogar l'espai, en aquestes instal·lacions s'hi ha ubicat la seu i aules de diferents institucions educatives. En concret, les del Pla de Transició al Treball, les de l'Escola Municipal d'Expressió, les de l'Escola Oficial d'Idiomes i més recentment també n'ha fet ús l'Escola de Noves Oportunitats, Noima.

Cal tenir en compte, que entre totes les entitats, acullen uns 750 alumnes, una xifra que es podria augmentar, ja que la voluntat de l'Ajuntament és potenciar encara més aquest edifici i que esdevingui un centre de referencia educatiu a Olot.

Per fer-ho, el regidor de Cultura i Educació de la ciutat, Josep Quintana, ha assenyalat que el que cal és invertir i millorar les instal·lacions. Per la seva banda, el regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, ha destacat que l'adquisició de l'immoble suposa "un estalvi" a llarg termini i deixa clar que la compra està pensada "per donar resposta a les necessitats dels serveis educatius".

En aquest sentit, Arbós aposta per l’adquisició de locals propis, que ajuden a consolidar els serveis que necessita la ciutadania.