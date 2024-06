Psicòlegs gironins tractaran pacients amb càncer vulnerables

L’Associació Contra el Càncer a Girona i el Col·legi Oficial de Psicologia han signat un conveni de col·laboració per tal que pacients vulnerables amb càncer i que tinguin necessitat d’una atenció psicològica que no vingui derivada de la malaltia o que requereixin un seguiment per altres situacions personals rebin l’atenció necessària. Els tècnics fan una primera entrevista i explicació del servei i preparen la documentació econòmica acreditativa de la situació de la persona, fent de pont per tal que els usuaris puguin beneficiar-se ràpidament del servei.

La Psicoxarxa solidària, composta per psicòlegs i psicòlogues col·legiats solidaris, es posa al servei de la ciutadania i les entitats i vetlla per garantir que tota persona que requereixi atenció psicològica rebi l’ajuda que necessita, malgrat que no disposi de recursos econòmics per poder sufragar el cost.

El projecte vol omplir el buit temporal de les persones amb pocs recursos que necessiten suport psicològic urgent, però no el poden obtenir amb la temporalitat o immediatesa adequada.