El 43% de gironins creu que s’està arribant al límit en el turisme

Més del 40% de gironins creu que s’està arribant al límit de la capacitat de poder absorbir el turisme. Concretament, el 43% de la població de les comarques gironines es mostra reticent davant l’augment del turisme, per contra del 39%, que està en desacord o molt en desacord d’aquesta afirmació.

Per tant, es pot concloure que la població gironina està bastant dividida en la seva postura cap al límit per absorbir el turisme. Per altra banda, cal tenir present que hi ha un gruix important de persones que no s’han posicionat per cap d’aquestes opcions, concretament el 18%.

Si es compara amb la resta de Catalunya, l’Alt Pirineu és l’únic on són majoria els qui estan en desacord amb incrementar el turisme (55%) respecte als que ho volen (45%). A l’altre extrem, les zones de Catalunya amb més interès perseguir fomentant aquesta activitat econòmica són les Terres de Ponent (amb gairebé un 90% de partidaris), i també les Terres de l’Ebre (87% a favor).

Pel que fa a Barcelona ciutat, el percentatge de ciutadans que considera que s’està arribant al límit de la seva capacitat d’absorció del turisme és, juntament amb l’Alt Pirineu, els més alts de Catalunya. En concret, el 64% dels habitants de Barcelona ho veuen així, i fins a un 84% dels aranesos, segons l’enquesta del CEO.

Les dades s’extreuen de la primera enquesta Òmnibus del 2024, que encarrega la Generalitat i elabora el CEO. Entre altres dades generals, la meitat dels enquestats considera que el turisme limita les activitats i l’espai públic dels locals.

Un dels aspectes concrets d’aquests límits té a veure amb els habitatges d’ús turístic. Segons l’enquesta, la percepció majoritària és que hi ha un nombre adequat de pisos d’ús turístics, per gairebé un 30% que considera que és excessiu.