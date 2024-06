"Pensava que s'havien equivocat amb la meva nota"

Què has pensat quan t’han comunicat que has tret, juntament amb la teva companya i amiga Martina Dalmau, la millor nota de la Selectivitat a Girona?

De fet, jo estava amb la Martina, a la meva festa d’aniversari, quan van arribar les notes i vam veure que havíem tret la mateixa nota. Però, a ella la van trucar per felicitar-la i a mi no. Aleshores, vaig pensar que potser s’havien equivocat amb la meva nota (riu). Però, després vaig rebre una trucada i un correu que m’ho va confirmar.

T’ho esperaves?

No. Tampoc m’esperava que m’anés malament, però sempre tendeixo a pensar en el pitjor, per si un cas. D’aquesta manera m’he emportat una molt bona sorpresa.

Com ha sigut la reacció de la teva família?

Estan tots molt contents. Els hi ha fet molta il·lusió per mi, sobretot per veure els fruits del meu esforç.

Quina nota de batxillerat havies tret?

Un 9,91.

Com ha sigut la teva preparació per a la selectivitat?

La clau ha sigut que he estudiat molt durant tot el curs. A més, dues o tres setmanes abans de la Selectivitat vam fer els exàmens globals i el contingut era pràcticament el mateix que el de la Selectivitat. Llavors, les darreres setmanes van servir-me per repassar el que ja sabia i acabar-me de preparar.

Quina és l’assignatura que t’ha anat pitjor?

He tret dos 9,5 a Llatí i Filosofia, la resta han sigut deus.

T'ha sorprès que una companya d'institut hagi tret la mateixa nota?

Ella treu molt bones notes i l’admiro moltíssim. M’ha fet més il·lusió saber que les dues hem tret la millor nota, que si ho hagués fet jo sola. L’any passat havíem fet alguna assignatura juntes, però jo he fet el batxillerat humanístic i ella el social, per tant, no anàvem a la mateixa classe. Tampoc vam estudiar ni preparar els exàmens de la Selectivitat juntes.

Què tens pensat per aquest estiu?

Aquest dissabte marxo de vacances a Menorca amb els companys de classe per celebrar que ja hem acabat el curs. Durant el juliol i l’agost estaré treballant a una cafeteria de Girona per estalviar una mica.

Quina carrera tens pensat fer?

M’agradaria molt cursar Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona (UB), que l'any passat tenia una nota de tall de 7,8.