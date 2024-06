"Em fa molta il·lusió compartir la millor nota de la 'sele' amb la meva amiga"

Què sent quan li diuen que ha tret, juntament amb la seva amiga Carlota Masó, la millor nota de la selectivitat a Girona?

Em vaig quedar parada. Al principi no entenia que estava passant. Quan la Carlota em va dir la seva nota a la seva festa d'aniversari ens vam posar molt contentes i felices.

La Carlota ha comentat que li ha fet més il·lusió el fet de compartir aquest reconeixement amb vostè que no si ho hagués aconseguit només ella, pensa de la mateixa manera?

Sí. De fet, ho hem estat comentant entre nosaltres. Haver compartit això és molt bonic i emocionant. Nosaltres som molt bones amigues, també compartim escenari perquè les dues fem ballet i la veritat és que ens ha fet moltíssima il·lusió.

Com ha sigut el procés per aconseguir aquests resultats tan brillants?

Aquesta és la resposta típica, però la constància és la clau. Evidentment, saber compaginar l'estudi amb altres activitats també és molt important. Has d'organitzar-te bé per quedar amb els amics o fer esport, ja que tancar-se a estudiar tot l'any tampoc és bo.

S’esperava uns resultats així quan va acabar de fer els exàmens?

Realment, vaig sortir-ne amb bones sensacions de gairebé tots els exàmens, però no m'esperava aquestes notes. Sempre tens aquest neguit que et fa pensar que no ha anat del tot bé, com per exemple amb Història, ja que és una assignatura molt subjectiva.

Quina nota mitjana ha tret a batxillerat?

Un 10.

Ara és a Logronyo per l’Olimpíada d’Economia. Ha tingut temps a celebrar com correspon aquestes notes?

No he tingut massa temps... Però demà anirem a Menorca i podré celebrar-ho bé.

Ha estat compaginant aquests campionats amb l’estudi?

Des de l’institut ens van portar a l’Olimpíada d’Economia i vam aconseguir classificar-nos per a l’estatal. De moment ens està anant bé, però el més important és l’experiència.

Quins plans té pensats per aquest estiu?

Descansar i gaudir d'un estiu sense preocupacions. Potser també em trec el carnet de cotxe.

Quina carrera universitària li agradaria estudiar?

Publicitat i Relacions Públiques a la UdG. Sempre m'ha agradat molt la publicitat, sobretot enfocada al món de la moda. Fa molts anys que ho tinc molt clar.