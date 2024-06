Olot aprova avui el projecte per construir la nova piscina coberta

L'Ajuntament d'Olot ha fet un nou pas per fer realitat la nova piscina coberta municipal. El ple portarà aquest dijous a aprovació inicial el projecte, que constarà de dues piscines -una de principal i una de complementària- que sumaran a les que ja funcionen durant els mesos d'estiu. El nou equipament, dissenyat per la UTE Grau Casals Callis Moliner i que té un pressupost de 5,3 milions d'euros, se situarà a tocar de les actuals instal·lacions i està previst que compti amb tres volums principals. A banda de les piscines, hi haurà vestidors, magatzems i una zona d'oficines. La previsió és que el nou equipament pugui estar en funcionament l'estiu del 2026.

En total, la nova piscina constarà d'una superfície construïda de 3.306 metres quadrats, 1.778 metres quadrats de planta baixa i 1.527 metres quadrats de planta soterrada en un únic edifici que ha de comunicar amb les instal·lacions actuals de l'avinguda Sant Jordi amb un nou accés.

Les noves instal·lacions, a més, es basaran en una arquitectura "sostenible" prioritzant l'eficiència energètica i les energies renovables. Per això, el projecte preveu sistemes passius de control climàtic que permetin aprofitar al màxim la il·luminació natural per reduir la demanda energètica així com s'han ajustat les alçades dels diferents espais per graduar el consum energètic principalment a la sala de banys i els vestidors.

Reduir la petjada ambiental

La fusta serà l'element constructiu principal de la nova piscina que posa especial èmfasi a oferir el màxim confort i reduir al mínim la petjada ambiental. A més, les instal·lacions funcionaran amb energia sostenible a través de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que generaran una potència de 50 kW a la coberta de l'edifici, ampliable a 100 KW en un futur.

Alhora, tot l'enllumenat de la piscina serà de tipus led per minimitzar-ne el consum i maximitzar l'eficiència energètica. Un conjunt d'elements que, compaginats amb la ventilació natural creuada, els tendals de protecció solar, la instal·lació d'elements d'estalvi d'aigua com temporitzadors i la inclusió d'una caldera de biomassa per produir tota l'aigua calenta, permetran disposar d'un edifici "el més sostenible possible".

La previsió és que amb les noves instal·lacions, l'àrea d'Esports pugui oferir els serveis de natació, activitats aquàtiques, activitats dirigides a la sala polivalent (com pilates, ioga o zumba), així com casals de lleure d'estiu i extraescolars de natació.

Després de l’aprovació inicial, s'obrirà el termini d’exposició pública que conduirà a l’aprovació definitiva del projecte. A continuació, es podran adjudicar els treballs que tindran una durada d'un any i mig. La previsió és que la piscina municipal coberta d’Olot estigui en funcionament l'estiu de 2026.