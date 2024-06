Una quarantena d'agricultors gironins visiten finques agroforestals a França per adaptar-se al canvi climàtic

Una quarantena d'agricultors, ramaders i consultors han visitat sistemes agroforestals del sud-est de França per adaptar l'agricultura i la ramaderia al canvi climàtic. La iniciativa s'emmarca en el LIFE AgroForAdapt, del qual la Diputació de Girona és sòcia, que es desenvolupa en 76 sistemes agroforestals demostratius (850 hectàrees) repartits entre Catalunya, Castella i Lleó i França. El projecte en fa un seguiment per estudiar-ne diversos indicadors de productivitat i adaptació al canvi climàtic. França, de fet, és un dels països pioners en la implantació d'aquests sistemes.

A les comarques gironines, en el marc del LIFE AgroForAdapt, s'hi porten a terme actuacions en 85 hectàrees. Per una banda, a la finca Camps i Armet (Monells), s'hi executaran actuacions de 16 hectàrees de parcel·les de conreu que són gestionades per l'IRTA, a través d'un acord de col·laboració. En aquest sentit, s'han fet plantacions d'arbres i arbustos propis d'aquest sector empordanès i s'han recuperat marges herbacis multifuncionals per potenciar els serveis ecosistèmics que la biodiversitat presta en els espais agrícoles.

També es porten a terme actuacions silvopastorals en 49 hectàrees de bosc que gestiona la Diputació a Monells i en 20 hectàrees de la finca de Can Vilallonga, a Cassà de la Selva, per fomentar la pastura extensiva i prevenir els incendis forestals. Aquestes actuacions preveuen introduir l'ús pastoral al bosc per reduir-ne la vulnerabilitat al foc i generar productes alimentaris d'alt valor afegit.

Una llarga tradició amb aquests sistemes

Durant l'itinerari de tres dies, s'han visitat finques amb una llarga tradició agroforestal, com la de Terres de Roumassouze, on es combina l'horticultura amb arbres en filera com nogueres, pollancres, cirerers, serveres o roures des del 1996. També van visitar finques on, des del 2017, es combina la vinya amb una trentena d'espècies arbòries i arbustives per promoure la disponibilitat de fauna auxiliar (espècies que ajuden a combatre les plagues de la vinya), fer de tallavents i generar fruita i fusta, com és el cas de Domaine d'Eriane. D'altra banda, es van veure 'in situ' les proves pilot dels sistemes silvopastorals iniciativa entre els anys 2020 i 2022 a Mas du Sire, on la criança de porcs es combina amb més de 22 espècies arbòries i arbustives que aporten un complement alimentari i protegeixen els animals de les temperatures extremes i les tempestes.

El LIFE AgroForAdapt 2021-2026, cofinançat pel programa LIFE de la UE, vol avaluar i demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina clau per a l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agrícola i forestal. Algunes de les parcel·les visitades on s'havien implantat sistemes agroforestals en anys anteriors també formen part del projecte com a mostra de control de seguiment científic per poder comparar els resultats i extreure’n conclusions.

El projecte té un enfocament multidisciplinari i transnacional, amb vuit beneficiaris: el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (coordinador), Agresta, Agroof, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i la Fundació Emys. També compta amb el suport de la Diputació de Tarragona com a entitat cofinançadora.