Revetlla de Sant Joan 2024 | Agenda de festes i fogueres als municipis gironins

La nit del 23 de juny, revetlla de Sant Joan, és una de les nits més esperades de l'any. La ciutadania surt al carrer a llançar petards, encendre la foguera, menjar un bon tall de coca i brindar amb una copa de cava. Molts municipis gironins celebren aquest acte amb foc, disbauxa i música. Fins i tot, en alguns pobles i barris, la revetlla de Sant Joan coincideix amb la seva festa major.

BANYOLES

A les 21 h arribada de la Flama amb cercavila. A les 23.30 h, encesa de la foguera.

BÀSCARA

A les 21 h, arribada de la Flama del Canigó. A les 23 h, conceert del grup de versions IV Quatro.

BEGUR

A les 19.45 h al parc de l’Arbreda, arribada de la Flama del Canigó i cercavila. A les 20.15 h encesa de la foguera al parc de l’Arbreda. A les 23.30 h ball a la platja de Sa Riera i a la plaça de la Vila.

BESALÚ

A les 21.30 h als Jardins del Molí concert «Hola Raffaella», tribut a Raffaella Carrà.

CADAQUÉS

A les 19 h, entrada del poble de la Flama del Canigó. A les 19.30 h al passeig, audició de sardanes. A les 23 h al Portell de Sa Riera foc de Sant Joan i ball amb Wasa Corporation i Animal Show.

CALDES DE MALAVELLA

A les 21.30 h arribada de la flama del Canigó al parc de la Sardana. Tot seguit, concert i ball amb el grup Sona Bé, i fi de festa amb dj’s.

CASSÀ DE LA SELVA

A les 19.30 h a la plaça de la Coma, acte de rebuda de la Flama del Canigó i enceca del foc.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

A les 18 h a la plaça Joan Alsina, cantada d’havaneres i arribada de la Flama del Canigó.

CAMPRODON

Festa de Sant Patllari. A les 17.30 h a la Mare de la Font música familiar amb Sardines en llauna. A les 17.30 h arribada de la flama del Canigó a la plaça de la Vila. A les 18 h a la plaça de la Vila arribada de la flama del Canigó del grup de muntanya de la Vall de Camprodon. A les 23 h a l’espai U d’octubre foguera de Sant Joan i castell de focs. A les 00 h a l,a Mare de la Font música amb La Banda del Coche Rojo i Blen Grant i Dj.

EL PORT DE LA SELVA

A les 17.50 h a la plaça Pol Nadal i Mallol arribada de la Flama del Canigó. A les 23 h a la Platja Gran encesa de la foguera. A les 23.30 h al passeig, sessió de ball amb la Betty Orquestra.

EMPURIABRAVA

A les 22.30 h al passeig Marítim, ball amb l’orquestra Saturno. A les 23.50 h, encesa de la foguera. A les 00 h castells de focs.

FOIXÀ

Festa major. A les 10.45 h a l’Església parroquial, missa solemne. A les 12 h al Centre Cultural presentació del llibre «La postguerra a Foixà, la Sala i Sant Andreu de les Arenes (1939-1963)», de Jesús Culebras. Tot seguit, vermut popular.

GIRONA

Barri de Sant Narcís | A les 20 h a la plaça de l’Assumpció del barri de Sant Narcís, revetlla popular amb encesa de la foguera i sopar popular.

Barri de Fontajau | Festa Major. Des de les 10 h, a la Rambla Xavier Cugat, mercat de l’intercanvi i segona mà. A les 11.30 h a la plaça de la Font vermut musical amb dedicatòries. A les 18.30 h al parc de la Guingueta jocs de cucanya i berenar per a la mainada. A les 22 h revetlla amb el trio de la Costa Brava i Verbena’m.

Barri de Vista Alegre-Carme | Festa Major. A les 19 h al parc de Vista Alegre jocs infantils gegants. A les 21 h batucada amb Bloco Sambara. A les 21.30 h foguera de Sant Joan. A les 22.15 h sopar popular. A les 23.15 h ball amb l’orquestra Liberty.

Celebració de la revetlla de Sant Joan al barri de Vista Alegre-Carme de Girona, en una imatge d'arxiu. / AV Vista Alegre-Carme

L'ESCALA

A les 21.30 h al Camp dels Pilans arribada de la Flama del Canigó i encesa de la foguera davant del centre cívic. Tot seguit, ball amb Pa d’Àngel.

L'ESTARTIT

A les 20 h a la platja gran concert de The Tyets, Julieta, Mushka i Class B i sessió Dj Trapella. Dins el festival Ítaca. Cultura i Acció.

LLORET DE MAR

A les 20 h, arribada de la Flama del Canigó al passeig de Cúllar. A les 20.30 h, arribada de la Flama a la plaça de la Vila, rebuda institucional, lectura del manifest i coca i cava per a tothom. A les 21.45 h a la platja encesa de la foguera.

OLOT

A les 17.45 h, inici de la cercavila d’arribada de la Flama del Canigó a la Garrotxa, des de la plaça del Carme fins al Firal, on hi haurà d’encesa del peveter, benvinguda per part de l’alcalde, lectura del manifest i repartiment de la Flama als pobles de la comarca i als barris de la ciutat.

PALAMÓS

Festa Major. A les 19.30 h a la plaça dels arbres, plantada dels gegants Pere el Gran i Constança de Sicilia en el seu 50è aniversari. A les 20 h al Parc del Convents dels Agustins, arribada de la flama del Canigó i lectura del missatge. Tot seguit, pregó del regatista palamós Jordi Cargol. A les 21 h a la plaça de Mossen Gurmesind, foguera i sopar. A les 23 h ball de revetlla amb l’actuació del grup Parfills. A les 23 h a la platja gran, zona de barraques concerts de Diamond Sticks i La Nit del Canet.

PERALADA

A les 22 h a l’aparcament de la zona esportiva, sardinada popular. A partir de les 23 h, ball amb l’actuació del grup Millenium.

PLATJA D'ARO

A les 23.30 h a la platja Gran, tradicional castell de focs artificials de Sant Joan.

RIBES DE FRESER

A les 19 h arribada de la Flama del Canigó a la plaça de l’Ajuntament. A les 22 h a la plaça del Mercat correfoc amb els Dracs i Diables de la Vall de Ribes. A les 23 h encesa de la foguera i coca i cava per a tothom. A continuació, actuació del grup de versions La Traca i Dj Limonetty.

ROSES

A les 22 h al monument al pescador lectura del manifest de la Flama del Canigó. Tot seguit, fins a l’espigó de la platja de la Punta, cercavila amb la colla gegantera i encesa de la foguera de Sant Joan. A les 23 h focs artificials. A les 23.15 h al passeig Marítim, ball amb la Banda del Drac.

SANT JAUME DE LLIERCA

A les 17.15 h arribada de la Flama del Canigó al parc infantil de l’escola. A les 21 h sopar de revetlla. A les 23 h, encesa de la foguera i focs.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

A les 20 h, rebuda de la Flama del Canigó, al claustre del monestir. A les 21 h a la plaça Major, sopar de pícnic. A les 22.30 h, correfoc amb les Diablesses de Sant Joan i ball amb Dj Enre.

SANT JOAN LES FONTS

Festa Major. A les 18 h als Jardins de Can Vila, rebuda de la flama del Canigó. A les 22.30 h al Pont medievalNit de Dones d’Aigua. Tot seguit, focs artificials i després revetlla amb dicomòbil la Canya a la plaça Major.

SANTA COLOMA DE FARNERS

A les 18.30 h al parc de bombers arribada de la Flama del Canigó. A les 19 h encesa del peveter.

TOSSA DE MAR

A les 21.45 h a Sa Palanca, a la platja Gran lectura del manifest. A les 22 h encesa de la foguera, amb la Flama del Canigó