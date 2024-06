La Diputació reivindica una millor connexió de bus entre Llagostera i Caldes de Malavella

La Diputació de Girona va aprovar dimarts per unanimitat una moció de la CUP per reclamar una bona connexió d'autobús entre Llagostera i Caldes de Malavella, sumant-se així a la reivindicació dels ajuntaments dels dos pobles.

Segons recorden els cupaires, l'estació de tren de Caldes és la via d’accés prioritària a la R-11 per a usuaris d’un territori considerablement gran, que comprèn altres poblacions de la Selva, el Gironès o el sud del Baix Empordà. Tanmateix, indiquen, "accedir-hi amb transport públic no és gens senzill". Segons afegeixen, de la mateixa manera, per aquells qui arriben en tren a Caldes, les opcions per desplaçar-se en bus a poblacions de la costa, per exemple, "són molt limitades".

Més freqüències i horaris adaptats al tren

El diputat cupaire Jordi Casas va exposar que "es dona el contrasentit que, tot i la bona connexió de bus existent entre Girona i Sant Feliu de Guíxols, pràcticament no hi ha connexió entre Caldes i Llagostera, que hi fa d’enllaç. En aquest sentit, va lamentar que “es tracta d’un tram de només set quilòmetres, però que obliga a dependre del vehicle privat”. Per això, el text aprovat reclama al Govern “una millora molt significativa de les freqüències, adaptades als horaris de tren i a les necessitats de la població”.

Ja el 2021 l’Ajuntament de Llagostera va formular una petició en aquest sentit a la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori de la Generalitat, així com al consell d’administració de l’Autoritat Territorial de Mobilitat. Per l’absència de resposta, darrerament també s’han aprovat mocions amb aquesta demanda als ajuntaments de Llagostera i Caldes, a proposta dels grups CUP-Alternativa i SOM Caldes, respectivament.