Girona participa en un projecte amb inversió milionària per investigar el càncer de fetge

Dos dels càncers amb una supervivència més baixa, els de fetge i pulmó, rebran una inversió de 18 milions d’euros per posar en marxa projectes de recerca en els quals s’impliquen grups de treball que sumen més de 350 científics de vint províncies espanyoles.

L’adjudicació, que és l'ajuda econòmica més gran per investigar aquests tipus de càncer, parteix de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), que ha emmarcat aquestes aportacions al «Repte 70 per cent», amb què aquesta organització vol assolir aquest percentatge de supervivència al càncer a l’horitzó 2030 i situar el pacient al centre de qualsevol iniciativa per millorar-ne l’accés als resultats de la investigació.

Investigadors i pacients s’han referit a l’«horrible loteria» del càncer, el «silenci» amb què progressen alguns d’ells i el cop que suposa un diagnòstic. També parlen de la crueltat especial que suposa el diagnòstic d’un tipus de càncer amb una taxa de supervivència baixa, però tots envien missatges de compromís, optimisme i d’esperança davant l’avenç de la investigació i algunes de les hipòtesis que ja són sobre la taula.

A més, valoren la «territorialitat» d’aquests projectes i que l’àmbit d’estudi i assaig transcendeixi els centres de referència de Madrid o Barcelona per crear una xarxa que s’estengui per tot el país, procurant així garantir el principi d’equitat que s’ha fet imposat l’AECC; que vinculin l’àmbit acadèmic i investigador amb la pràctica clínica; i que ho facin a més des d’una visió multidisciplinària, perquè a la feina s’implicaran metges de diverses especialitats i investigadors, però també físics o experts en big data.

Assaig del càncer de fetge

Girona participa concretament en el projecte vinculat al càncer de fetge. El projecte ASPIRE-AECC, que durarà sis anys, està dotat amb 8 milions d’euros per intentar millorar la supervivència dels pacients amb càncer de fetge combinant cirurgia i immunoteràpia.

Cada any es diagnostiquen uns 6.500 casos de càncer de fetge a Espanya i el carcinoma hepatocel·lular és el més comú; és un tumor altament agressiu, amb taxes de supervivència que no superen el 30% i encara que l’extirpació quirúrgica i el trasplantament són els principals tractaments, només són aplicables al 25 per cent, i al problema de la baixa taxa de supervivència s’hi afegeix que el tumor reapareix amb molta freqüència tres anys després de la cirurgia.

Aquest projecte se centrarà en un assaig clínic per intentar augmentar la supervivència dels pacients operats, que seran tractats amb immunoteràpia abans i després de la cirurgia; els assajos es duran a terme en quinze hospitals i els estudis de laboratori en deu centres de recerca, i en total s’hi involucraran 40 metges i científics de les províncies de la Corunya, Badajoz, Barcelona, Biscaia, Cantàbria, Còrdova, Girona, Lleida, Màlaga, Madrid, Navarra, Salamanca, Sevilla, València i Saragossa.

El projecte estarà liderat per José María Llovet, de l’Hospital Clinic-IDIPAS de Barcelona, i Xosé Bustelo, director del Centre de Recerca del Càncer (CSIC-Universidad de Salamanca)