El Govern condemna la mort de la dona hospitalitzada des de l'abril després de ser apallissada per la parella a Cistella

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha condemnat la mort de la dona hospitalitzada des de l'abril després de ser apallissada per la seva parella a Cistella, a Girona. Amb aquest cas ja són setze les víctimes per violència masclista el 2024 a Catalunya, cinc de les quals són menors d'edat. El departament ha expressat el seu "més sentit condol i escalf" a l'entorn de la dona presumptament assassinada per violència masclista i als veïns de la localitat. La dona de 62 anys que va resultar malferida en rebre una pallissa presumptament a mans de la seva parella va morir el 10 de juny a l'hospital Trueta de Girona on estava ingressada des del 3 d'abril. Els fets van passar aquell mateix al vespre en un mas aïllat de Cistella tal com va avançar Diari de Girona.

Quan la policia hi va arribar es va trobar la víctima molt greu i el SEM la va traslladar en estat crític al Trueta, on va morir el 10 de juny. Els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets, un home de 38 anys amb múltiples antecedents, que el jutge va enviar a presó per temptativa d'homicidi. Amb la defunció de la víctima, l'arrestat -en presó provisional, comunicada i sense fiança- podria passar a ser investigat per un delicte d'homicidi.

Des que es van començar a recollir dades oficials el 2012, hi ha hagut 146 feminicidis a Catalunya, dels quals catorze són d'infants menors d'edat. El nombre de fills que han quedat orfes per la violència masclista és de vuit aquest 2024, i gairebé un centenar en la darrera dècada.

La conselleria ha recordat que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i que opera 24 hores al dia en múltiples idiomes. Ofereix atenció psicològica directa, un primer assessorament jurídic i fa derivació, si així se sol·licita, als serveis especialitzats que acompanyen les dones en la seva recuperació.

Les dones que estiguin patint algun tipus de violència masclista també poden adreçar-se a qualsevol dels serveis de la xarxa pública d'atenció a les violències masclistes i, en cas d'emergència davant d'una agressió, trucar al 112.