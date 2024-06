Marc Lamuà, reelegit primer secretari del PSC a les comarques gironines

El PSC de les comarques gironines ha tancat aquest dissabte el seu 10è Congrés de federació enfortint la unitat per encarar es reptes majúsculs que plantejarà el cicle polític. El Congrés s'ha desenvolupat en una jornada a la Ciutadella de Roses, en la qual hi ha intervingut el Ministre d'Indústria Jordi Hereu.

Els delegats del 10è Congrés del PSC a les comarques gironines han avalat la reelecció de Marc Lamuà com a primer secretari de la Federació i la de Silvia Paneque com a viceprimera secretària i portaveu. Rafel Bruguera, exalcalde de l'Escala, exsenador i exdiputat al Parlament, és el nou president de l'executiva; Alfons Jiménez secretari d'organització i l'alcalde de Castell-Platja d'Aro-S'Agaró, Maurici Jiménez, assumeix la secretaria d'Acció Política i Consell d'Alcaldes.

«El repte que tenim al davant és majúscul. Les nostres eines són el rigor, l'esforç i la humilitat. La nostra línia és ascendent però encara no som al sostre que volem que és ser la força majoritària a les comarques gironines. Aquesta és la nostra aspiració», s'ha proposat Marc Lamuà.

«Un partit fort és aquell que sap incorporar totes aquelles propostes positives, i sortir de la seva zona de confort. Per guanyar les eleccions hem de ser capaços de trobar els millors candidats i enfortir les nostres llistes per representar el ventall més a ampli possible de la societat a cada lloc. El salt qualitatiu que hem de fer ens ho exigeix. Hem de tenir una mirada àmplia i és en aquesta mirada on trobarem el talent. Si hem sobreviscut en aquests temps dur és perquè el PSC no es percebia com un element estrany el territori. Però ens hem d'esforçar de ser encara més presents», ha exposat el primer secretari.

El ministre Jordi Hereu, present a l'acte ha felicitat la nova executiva i ha reforçat les paraules de Marc Lamuà: «L'etapa de resistència s'ha acabat. Ara necessitem plantar llavors. Hem aguantat bé perquè tenim unes arrels magnífiques. La satisfacció que es respira ve de que hem viscut un cicle molt positiu que ens ha tornat allà on ens correspon. Que la Sílvia (Paneque) guanyés les eleccions a Girona és molt important; que tinguem 151 regidors, 13 alcaldes i alcaldesses és molt important. Aquests objectius acomplerts ens conviden a mirar endavant. El PSC té magnífiques arrels perquè som esperança i som programa».

Imatge de l'executiva del PSC 2024 / PSC

El Congrés ha validat també, per unanimitat, l'aprovació de dues propostes de resolució, una sobre habitatge i una segona sobre indústria i turisme sostenible, que representen una declaració d'intencions política amb la qual el PSC es vol presentar un garantia de progrés i obertura a les comarques gironines. «El posicionament en aquests dos aspectes fonamentals, en aquests dos motors de l'economia gironina, posiciona els socialistes en la direcció d'un objectiu fonamental sense el qual no s'entén la política: millorar la vida de les persones, en aquest cas de les comarques gironines», ha exposat el primer secretari, Marc Lamuà.

La proposta sobre habitatge, que ha liderat la senadora Consol Cantenys, posa el focus sobre com cal actuar en defensa d'un dret fonamental que es veu qüestionat a causa mentre d'altres factors, per l'escalada dels preus del lloguer, la proliferació dels habitatge d'ús turístic i la falta d'una política clara per arribar d'un 15% públic al parc d'habitatge de Catalunya. El document proposa la regulació des habitatges d'ús turístic, la compra d'habitatge pel sistema de tempteig i retracte, l'impuls de formules d'habitatge compartit per a joves i gent gran, l'expropiació temporal de pisos buits i la gestió de l'habitatge coordinant accions entre municipis

Així mateix planteja la creació d'oficines locals de sostenibilitat industrial i turística; el foment de l'agenda 20230 en totes les polítiques municipals; la racionalització del consum d'aigua amb incentius i programes d'eficiència hídrica i el suport a la modernització agrícola, la promoció de les energies renovables i la innovació tecnològica.

El desenvolupament del turisme sostenible és una de les altres prioritats que es marca el PSC de les comarques gironines. La proposta sortint del 10è Congrés inclou la millora de les infraestructures turístiques per minimitzar l'impacte ambiental; impulsar la xarxa de transport públic i la mobilitat neta i el consum i la producció sostenibles. Posa èmfasi, també, en el compliment dels compromisos de la taula a del Ter per reduir el transvasament i garantir el cabal ecològic, impulsar la producció local i el comerç i promoure nous models de temporalitat en el lleure i les vacances per racionalitzar i reduir la intensitat de l'ús del territori per part del visitant de proximitat.