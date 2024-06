El sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards per Sant Joan

El sector de la pirotècnia català preveu vendre un 5% més de petards per aquesta campanya de Sant Joan, fet que suposa arribar fins als 23 milions d’euros de facturació. Els venedors destaquen que un any més es consolida la tendència pels productes de llum, principalment fonts, en detriment dels de tro, tot i que tenen un públic fidel. Les pluges de les darreres setmanes han reduït, a més, el risc d’incendi, fet pel qual no hi haurà limitacions extres pel que fa a zones de llançament com en els darrers anys.

Aquest any la revetlla de Sant Joan cau en diumenge, un fet que pot propiciar que moltes famílies i grups d’amics celebrin la festivitat en diverses ocasions en els tres dies que dura el cap de setmana llarg. «Això pot comportar un increment de vendes respecte al 2023 en un 5%, depenent sobretot dels últims dies de campanya i del temps que faci, i que puguem arribar als 22 o 23 milions d’euros a tot Catalunya», explica el president de l’Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.

Més llum que soroll

El sector ha confirmat la tendència dels últims anys, amb un increment de vendes de productes de llum. Això ha comportat que hi hagi un ampli ventall de fonts i bateries, com és el cas de la firma Petards 4x4, que cada any incrementa el seu catàleg amb productes que tenen referències locals: «Enguany hem incorporat una font dedicada al Drac Antonot, de la colla de diables de les Forques de Can Deu de Sabadell, o una bateria dedicada a la Ciutat Tèxtil», explica la propietària de l’empresa, Sandra Córcoles.

L’increment de vendes d’aquest tipus de producte ha anat acompanyat de campanyes que des del sector s’han fet any rere any per minimitzar les molèsties que provoquen els petards de tro, amb els animals de companyia, els nadons i la gent gran com a principals afectats. Això pot comportar, destaca Vilardell, que hi hagi la sensació que cada cop es llancen menys petards, cosa que no és així. «Significa que estem fent bé la feina, que hi ha més tirada pel color i la baixa sonoritat», considera el president del sector. No obstant, reconeix que «a qui li agrada la pirotècnia li agrada el soroll», motiu pel qual els trons, les piules, les traques o les grans bateries segueixen venent-se.

Es consolida la tendència a l’alça per la compra de productes de llum en detriment dels de tro

Hi destaquen grans conjunts de bateries que sota el nom de Singapur, Hong Kong o Manhattan ofereixen un llançament de desenes de trets, amb durades que poden arribar a fregar els 3 minuts d’exhibició, però també clàssic com les piules rebatejades amb nom comercial com a Ninja o els ‘Carpinteros’.

Els productes que també tenen un públic fidel són els adreçats al públic infantil, per la seva baixa intensitat i la varietat que presenten. «Hi ha un porquet que fa caca, un altre que l’encens i fa llum, o un bòlid, són coses inofensives que cada cop es venen més i entren dintre de la pirotècnia d’interior», assenyala.

Recollida de pirotècnica

Aquest any l’empresa Petards CM posarà en marxa una prova pilot per fomentar la recollida del material pirotècnic que ja s’ha utilitzat, però també aquell que no ha acabat de fer explosió. Es tracta de dos contenidors que s’ubicaran a la ciutat de Barcelona i al costat de punts de venda de la firma, així com un de tercer que preveuen instal·lar a Palau-solità i Plegamans, on hi tenen la seu de l’empresa.

Més casetes de venda

A les comarques gironines, la venda de material pirotècnic durant la revetlla es fa sobretot en casetes provisionals. Enguany se n’han autoritzat 152 de les 167 demanades i també hi ha 15 locals permanents on es venen productes pirotècnics. L’any 2023 hi havia 13 casetes menys i els mateixos locals. Tots els establiments requereixen d’un permís de la Guàrdia Civil que és qui les inspecciona i enguany ha denegat 15 casetes, segons el cos policial.

Tot el relacionat amb els articles de pirotècnia té una normativa específica. En el cas de les casetes cal comunicar als ajuntaments el lloc exacte on s’instal·laran . Mentre que les principals exigències que han de tenir els locals autoritzats són: doble porta del local, una d’emergència, cal que tingui un magatzem, i s’ha de conèixer les instal·lacions elèctriques i antiincendis i detectors sísmics. Amb aquestes condicions, la capacitat màxima a emmagatzemar material és des d’entre 150 i 300 quilos en funció de les característiques, situació i dimensions del local.

Les casetes poden emmagatzemar fins a 50 quilos de petards per a la venda

Les casetes provisionals, en canvi, poden emmagatzemar fins a 50 quilos de petards per a la venda i han de traslladar el material a un dipòsit autoritzat durant la nit. Els articles pirotècnics que es venen durant aquest període de revetlles es classifiquen en tres categories. La F1, de molt baixa perillositat que l’edat mínima per a comprar-los és de 12 anys. La categoria F2 la poden comprar a partir dels 16 anys. La categoria F3 és de perillositat mitjana i només es poden utilitzar a l’aire lliure i zones de gran superfície, ja que la distància de seguretat és de 15 metres. L’edat mínima de compra és de 18 anys.