Les comarques gironines, a punt per la revetlla de Sant Joan

Les comarques gironines estan bolcades amb la festa que popularment dona el tret de sortida a l’estiu. La Flama del Canigó sempre és un dels elements destacats de la celebració, amb multitud de pobles que esperen el foc per encendre les fogueres. En alguns municipis s'han restringit els petards per sensibilitzar la ciutadania sobre les molèsties d'un dels pals de paller de la celebració. Al Pirineu, el Sant Joan té perfil propi amb les falles i els corriols de foc que es configuren de les muntanyes als pobles. D’altra banda, la Costa Brava espera una festa amb Palamós i l’Estartit com a focus principals.

La Flama del Canigó, les fogueres, els petards, la coca, la música i el ball són els ingredients que conformen l'esquelet de bona part de les revetlles catalanes. Cada poble organitza, sota el seu criteri tradicional, diversos actes per donar la benvinguda a l’estiu. L'Estartit, al Baix Empordà, tornarà a convertir-se en un dels punts més destacats d'aquesta revetlla a la demarcació, coincidint amb la cloenda de la setzena edició del festival Ítaca Sant Joan. D’altra banda, a Palamós la revetlla coincideix amb la Festa Major. Després de l'arribada de la Flama, hi haurà sopar popular i celebració al barri de Sant Joan. Més tard, la festa es desplaçarà a les barraques de la platja Gran, on els assistents podran gaudir dels concerts del grup local, Diamond Stick, i La Nit del Canet.

Pobles de Girona restringeixen els petards

A les comarques gironines, diversos municipis apliquen restriccions per la revetlla. Precisament a l’Estartit s'ha habilitat un espai per llançar petards exclusivament a l'aparcament de la platja. A Figueres només es podran llançar petards F3 (coets, fonts, petards voladors o similars) a l'espai habilitat a plaça Europa durant la nit de Sant Joan i la revetlla de Sant Pere (28 de juny) fins a les dues de la matinada. La resta de dies fins a les nou de la nit. L'alcalde, Jordi Masquef, diu que «la campanya és consensuada amb veïns i entitats, i vol sensibilitzar la ciutadania dels efectes del soroll».

A la resta de Catalunya, altres poblacions també han optat per les restriccions pel que fa a la pirotècnia com és el cas de Manresa, que aquest any celebra la 25a revetlla infantil sense petards.