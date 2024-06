L'estiu arranca amb les dutxes de les platges gironines tancades

Cap municipi de la costa gironina preveu, de moment, obrir les dutxes i rentapeus de les platges per la situació de sequera. Segons fonts de Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona, fins divendres passat cap Ajuntament de la Costa Brava havia sol·licitat la neteja, desinfecció i accions de control de risc de legionel·losi a les dutxes i rentapeus de les platges, tal com es feia altres anys a l’inici de l’estiu, excepte l’any passat, que ja no van funcionar.

Tot i la millora de l’estat de sequera per les pluges de les últimes setmanes, fet que ha portat el Govern a aixecar l’excepcionalitat i passar a la fase d’alerta al sistema Ter-Llobregat; els municipis de moment es mostren prudents i estan a l’expectativa de com evolucionarà la situació.

De moment, el primer a pronunciar-se públicament és del de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, que ja ha anunciat que per segon any consecutiu, les dutxes i els rentapeus no estaran instal·lats ni en funcionament, en el marc de les mesures per fer front a la sequera.

Per altra banda, alguns Auntaments de fora de les comarques gironines ja estan anunciant que aquesta temporada sí que funcionaran les dutxes i rentapeus de forma total o parcial. Aquest és el cas de municipis del Maresme com Calella, Mataró o Arenys de Mar i d’altres com Tarragona. Per altra banda, Cambrils ha anunciat que les tancaran, Badalona està estudiant què fer i l’Ametlla de Mar està substituint les dutxes per rentapeus. A Sitges, per exemple, ja estan funcionant només els rentapeus.

Bastants municipis de Catalunya van tancar l’any passat les dutxes i rentapeus com a mesura d’estalvi i sensibilització, a més de seguir les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), organisme que aquest any encara no s’ha pronunciat pel que fa aquest tema.

Analítica de sorres en marxa

Aquesta situació ha obligat Dipsalut a tornar a adaptar la posada en marxa del Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Platges d’aquest estiu 2024, com ja van fer l’estiu passat. Cal tenir present que no descarten que algun municipi pugui canviar d’opinió i sol·liciti els controls pertinents si decideix obrir les dutxes i/o rentapeus al llarg de l’estiu.

Mentrestant, la resta d’accions que inclou el programa de Dipsalut, com són l’analítica de sorres per saber la contaminació microbiològica i l’avaluació i descripció de la platja, es faran amb normalitat a totes les platges. De fet, les analítiques de la sorra ja es van iniciar la setmana passada i s’allargaran fins a la primera quinzena d’agost

Els resultats obtinguts amb el desenvolupament del programa els estius anteriors mostren, en general, una bona qualitat sanitària de la sorra de les platges. També evidencien que les deficiències s’acostumen a concentrar a les zones humides, a les sorres properes de dutxes -quan funcionaven- i altres equipaments, així com en les mostres preses quan hi ha una major afluència d’usuaris.

