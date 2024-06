El pantà de Sau a vista de dron mostra la crescuda del nivell de l'aigua i l'església inaccessible a peu

El pantà de Sau s'ha beneficiat de les pluges de les darreres setmanes i és al 45,7% de la seva capacitat, una xifra que res té a veure amb l'irrisori 4,7% de fa quatre mesos. La crescuda del nivell de l'aigua és ben visible i així ho ha pogut comprovar l'Agència Catalana de Notícies (ACN) a vista de dron, capturant imatges de l'estat actual de l'embassament i comparant-les amb les del mes de gener des dels mateixos punts de vista. L'església de Sant Romà de Sau, que fins fa poc es podia visitar a peu i que s'ha convertit en un dels símbols de la sequera, és ara inaccessible per terra i pràcticament només en sobresurt el campanar de l'aigua.

El pantà de Sau a vista de dron / Jordi Borràs/ACN

El reportatge fotogràfic que acompanya aquest informació permet comprovar com les reserves de 75,53 hectòmetres cúbics d'aigua actuals res tenen a veure amb les impactants imatges de l'embassament a principis d'any, quan hi quedaven uns 7,83 hectòmetres cúbics dels 165,26 possibles. Aleshores no només es podien veure i visitar les restes de Sant Romà, sinó també tot d'edificacions que van quedar colgades amb la construcció de la presa a Vilanova de Sau el 1949, una situació que van viure tants altres pobles de Catalunya al llarg del segle XX. El mateix passava amb un embarcador rodejat de terra, que aquest juny ja torna a surar a l'aigua.

La crescuda no ha acabat amb el degoteig constant de visitants i famílies al pantà de Sau, que mesos enrere reunia curiosos pels estralls visibles de la sequera a l'embassament i que ara rep visitants que volen veure'n l'evolució favorable. Des de dissabte que s'ha imposat un sistema de reserves per regular l'accés de vehicles a l'entorn, que s'hauran de quedar a un aparcament de pagament amb 84 places disponibles.

Més aigua i menys restriccions

Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, l'estat de les reserves d'aigua als embassaments de les conques del Ter i el Llobregat és del 36,8% i el pantà veí de Susqueda és el més ple ara mateix, amb les reserves al 77,3% d'una capacitat total de 233 hectòmetres cúbics. El segueixen Sau, la Baells (55,3%), la Llosa del Cavall (22,1%) i Sant Ponç (8,5%).

Les precipitacions de les darreres setmanes han afavorit aquestes dades, ja que fa tot just deu dies Sau estava al 37% de capacitat i el nivell de l'aigua arrivaba just arriba a la base de l'església de Sant Romà. De fet, el Govern va decidir dimarts que el sistema Ter-Llobregat passi de fase d'excepcionalitat per sequera a alerta arran de la recuperació de les reserves d'aigua. En fase d'alerta, es permet el consum de 250 litres per habitant i dia però es mantenen reduccions en alguns àmbits.