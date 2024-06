La Revetlla tanca amb un tiroteig mortal, 19 incendis de vegetació i 58 d'urbans a la Regió de Girona

La Revetlla ha tancat amb un tiroteig mortal, 19 incendis de vegetació i 58 d'urbans a la Regió de Girona. El doble crim ha tingut lloc a la ciutat de Girona i s'ha saldat amb dos morts i dos ferits a trets al barri de la Font de la Pólvora. Els Mossos busquen els pistolers que van fugir.

Els Bombers han realitzat fins a 104 serveis durant la Revetlla i entre els més destacats hi ha per exemple, un incendi de rostolls de Peralada que va agafar poca superfície i que va obligar a mobilitzar-los. D'altra banda, han treballat en 58 incendis urbans, aquí hi ha els que tenen a veure amb contenidors, paperes i mobiliari urbà que ha cremat durant la nit.

A Girona ciutat per exemple, cap a dos quarts de dues de la matinada han hagut d'anar fins al carrer Riu Güell amb cantonada Canonja d'Horta per un incendi de contenidors. Aquí s'ha mobilitzat una dotació i el foc ha acabat cremant gairebé tota una illa de contenidors, concretament, tres containers. A banda, aquest incendi ha causat afectacions per temperatura en un cotxe estacionat un aparcament que hi ha al costat i també ha afectat una caixa de connexions elèctriques. En tres quarts d'hora han finalitzat el servei i la Policia Municipal de Girona ha abalisat la zona.

L'incendi de Peralada / Bombers de la Generalitat

D'altra banda, el telèfon d’emergències 112 ha atès durant la revetlla 7.406 trucades vinculades a 4.566 incidents en l’àmbit de la celebració de la revetlla de Sant Joan a tot Catalunya. És una xifra similar a la de l'any passat. Les trucades s’han realitzat especialment des de l’àmbit metropolità de Barcelona. Des de la ciutat comtal se n'han realitzat 2.046 mentre que en van ser 1.939 l’any passat. Girona ciutat, on es va produir el tiroteig, també ha estat una àrea amb moltes telefonades, 108.

Pel que fa a l'àmbit de la seguretat, els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals així com Guàrdies Municipals han treballat de valent durant la Revetlla. Segons les dades dels Mossos d'Esquadra, s'han detingut 5 persones i han realitzat 1.340 lectures d’alcoholèmia de les quals 79 han resultat positives i d’aquestes 11 penals. També s’ha detectat 11 positius en drogues via penal i tres denúncies administratives. No s’ha hagut de lamentar cap víctima mortal de trànsit en aquesta nit de Sant Joan. Tot i això, han hagut d'assistir 19 accidents amb un total de 10 persones ferides lleus. Durant la nit han treballat uns 2.000 agents de les 217 policies locals de tot el país.

La nit també ha acabat amb una mort violenta d'un home a Barcelona i una persona ha mort ofegada de matinada a Sitges

El 061 Salut Respon ha rebut 2.981 trucades causades per 2.334 incidents diferents, 154 dels quals per temes relacionats amb la revetlla de Sant Joan. Durant aquesta nit, el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha atès 76 persones per patologies relacionades amb la revetlla de Sant Joan, amb menys persones ateses que l’any anterior; 37 d'elles per intoxicacions, 12 per agressions, 26 per accidents de trànsit i una per cremades.

A destacar també que els Agents Rurals, amb més de 400 efectius, ha executat 808 actuacions. D’aquestes actuacions, 436 han estat inspeccions de fogueres i 66 controls sobre el llançament de petards i material pirotècnic.