Ripoll vol demanar un préstec de 120.000 € per pagar factures

L’austeritat econòmica que ha mostrat el govern d’Aliança Catalana al capdavant del consistori de Ripoll es veurà reforçada amb el pla de sanejament financer que els ha proposat el personal d’intervenció de l’Ajuntament. L’equip de govern presentarà aquest pla al ple municipal per tal que rebi el vistiplau de la resta de grups. A banda de mantenir la política de despesa mínima que ha plantejat fins ara el govern de Sílvia Orriols, la intenció és demanar un préstec de 120.000 euros que ajudi a mitigar una càrrega que asseguren haver heretat, i que la mateixa alcaldessa xifra en «gairebé mig milió d’euros, sobretot provinents de factures diferides».

En cas que el pla de sanejament sigui aprovat, el següent pas d’Aliança Catalana és tornar a presentar el pressupost d’aquest exercici en un ple extraordinari, per poder ser més ambiciós en el projecte municipal i fer front a les despeses diàries. El pla de sanejament hauria de permetre arribar al final de mandat amb l’economia regularitzada.

Durant l’últim ple ordinari de maig, Orriols ja va anunciar que els tècnics de l’Ajuntament consideren necessari el pla de sanejament, i va qualificar el moment econòmic del consistori com a «crític». Els regidors de diversos grups van mostrar-se oberts a negociar de nou el pressupost d’aquest any, tot i que en el cas de la CUP, el seu portaveu Dani Vilaseca ja va anunciar-hi la seva negativa per les retallades en activitats extraescolars o la negativa a construir la piscina municipal descoberta.

El mateix que es va trobar CiU

La situació que viu ara Aliança Catalana té alguns paral·lelismes amb la que es va trobar CiU quan Jordi Munell va guanyar l’alcaldia a Teresa Jordà, el 2011. En aquell cas però, el forat econòmic era molt més gros, de gairebé 4 milions d’euros, a causa dels diferents edificis i obres fets durant els dos mandats de partits d’esquerres. Aleshores també es va recórrer a un crèdit pont per pagar a proveïdors i redreçar una economia municipal que en aquell moment patia també els estralls de la crisi econòmica de tombant de dècada. Abans d’acabar l’anterior mandat, els responsables econòmics de Junts van signar un certificat per constatar uns comptes que afirmen que van deixar sanejats.

