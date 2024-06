Se subhasta fusta dels boscos públics del Ripollès

El Departament d’Acció Climàtica ha posat a licitació 36 lots de fusta provinent de boscos públics. És a dir, de boscos comunals que són propietat dels ajuntaments. A partir d’aquí, les empreses forestals que concorren a la subhasta en podran fer l’extracció de fusta. Del total posat a subhasta, prop de 30.000 tones, finalment s’han adjudicat més de 18.000 tones per un import superior als 285.000 euros.

Per primer cop, aquest any s’han incorporat a la subhasta cinc municipis del Ripollès: Campelles, Gombrèn, Planoles, Vallfogona del Ripollès i Vilallonga de Ter. Fins ara, feien la subhasta de manera individual, però aquest any han decidit afegir-se a la subhasta conjunta per conèixer noves empreses que puguin donar un altre valor a la fusta.

La presidenta del Centre d’espais Naturals del Ripollès i batllessa de Campelles, Judit Cornellà, es mostrava aquest dimarts molt satisfeta perquè han col·locat tota la fusta. «Hi ha hagut moltes ofertes i sortim contents», explicava, tot especificant que seran uns ingressos que permetran seguint fent gestió forestal sostenible.

Tal com demanava el sector, aquest any també s’ha consolidat el criteri d’establir dos preus distingint el preu de la fusta per a serra del preu per a trituració, d’acord amb les estimacions dels volums d’aprofitament.

Un moment de la subhasta de fusta provinent de boscos comunals a Ripoll. / ACN

La gestió forestal i l’aprofitament de la fusta d’aquests boscos públics permet millorar-ne la vitalitat, reduir-hi el risc d’incendis i fer-los més resistents enfront de sequeres, plagues forestals i altres fenòmens extrems causats pel canvi climàtic. «Quan més gestió es fa, millor fusta hi ha», afirma David Díaz, de l’empresa Explotació Forestal de Catalunya, que assenyala que el mercat «sembla que té més moviment» si bé els preus es mantenen estables des de fa anys.

En el seu cas, s’ha quedat quatre lots, dos a l’Alt Urgell i dos a la Cerdanya, amb la idea d’usar la fusta per fer palets i embalatge. «Ens agradaria més volum per reduir costos, però s’ha fet un esforç del departament per posar fusta a la indústria», afegeix.

Gran part de la fusta que es va subhastar prové de boscos ordenats, que en el cas dels espais naturals de protecció especial s’han sotmès a l’informe dels òrgans de gestió corresponents a fi d’incorporar les condicions que permetin fer compatible l’aprofitament d’aquests boscos amb la conservació de la biodiversitat.

Joan Mallarach, de Vallfogona del Ripollès i dedicat a la gestió forestal estava satisfet de la subhasta: «No m’ho esperava, ha anat molt bé i hem sortit ben parats». Ha comprat dos lots, un al seu poble i un altre a Vilallonga de Ter que aniran destinats a fer palets i en menor mesura bigues de construcció, biomassa i llenya.