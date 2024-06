Aliança Catalana vol un pla de sanejament i consensuar un pressupost amb l'oposició de Ripoll: "La situació és crítica"

Aliança Catalana, que governa amb minoria a l'Ajuntament de Ripoll, vol aprovar un pla de sanejament i consensuar un nou pressupost amb l'oposició. "La situació econòmica financera és crítica" i hi ha risc que el consistori "quedi parat", ha assegurat l'alcaldessa, Sílvia Orriols, durant el ple d'aquest dimarts. En la sessió ha exposat que la principal dificultat és que no poden afrontar els 400.000 euros del capítol 1 de personal, les pujades d'interessos i que tampoc hi ha romanent disponible. També ha dit que era "herència" d'anteriors mandats, una acusació que Junts ha dit que no era veritat. "El problema es que el seu equip no va ser capaç d'arribar a acords (el gener) i té el pressupost prorrogat", ha dit la portaveu, Manoli Vega.

Creuament d'acusacions durant el ple de l'Ajuntament de Ripoll per la situació econòmica crítica que viu la institució. L'alcaldessa, Sílvia Orriols, assegurava que no podien gestionar el dia a dia perquè, quan van arribar al govern, hi havia 80.000 euros de romanent positiu alhora que hi havia partides compromeses per més de 260.000 euros. Un fet, ha dit, que "ha arrossegat el pressupost prorrogat" i ha "perjudicat" l'estat actual dels comptes.

Després de dir que la situació era una "herència d'anteriors mandats" amb factures i partides compromeses que "ara han de fer front", Orriols ha modulat el discurs tot dient a Junts que no els estava acusant de "mala gestió" i que ho atribuïa a una situació "habitual" quan hi ha canvis d'equips de govern, en què queden projectes i partides compromesos.

Des de Junts, la portaveu Manoli Vega -que havia governat en l'anterior mandat amb l'alcalde Jordi Munell- li ha demanat que deixés de fer-se "la víctima" i de culpar els altres perquè ara ja porta un any governant i "hi ha coses que són responsabilitat seva". "El problema ve de no tenir pressupostos; les factures no es podran pagar, no perquè no hi ha cèntims, sinó perquè amb els pressupostos prorrogats els ingressos han de ser consolidats", li ha retret.

L'explicació ve arran d'una pregunta de la CUP

L'explicació de la situació financera i el pla de sanejament ha vingut arran d'una pregunta al final del ple de la CUP per saber per què no s'havia convocat encara un ple extraordinari per aprovar un nou pressupost com s'havia anunciat. Orriols ha donat detalls de la situació i ha explicat que el pla financer preveu demanar un crèdit de 120.000 euros per poder pagar el dia a dia, el màxim que els bancs els permeten contractar ara. L'aprovació d'un nou pressupost seria el primer pas i per això ha convocat tots els partits de l'oposició a reunir-se properament per buscar acords i "desencallar" l'ajuntament.

Junts ja ha dit que no té decidit què votarà amb un nou pressupost i ha demanat amb urgència que els facilitin la documentació per conèixer tots els números.

De la seva banda, la portaveu d'ERC, Chantal Pérez, ha retret a Orriols haver donat suport com a regidora no adscrita a modificacions de crèdit de l'anterior equip de govern i ara, queixar-se de l'endeutament. I s'ha preguntat per què no havia utilitzat el mecanisme de la moció de confiança si les finances estaven tan malament des del gener. Malgrat tot, ha celebrat la petició de diàleg i de posar el comptador a zero per intentar buscar acords, però ha fet un matís: "Celebro el canvi i que hagi vist que necessita complicitats". La regidora ha acusat Orriols de "faltar a la veritat" quan "va de víctima": "Potser li funciona electoralment (...) però des del primer dia se li va dir que ERC hi seria amb temes relacionats amb Ripoll i per això estenem la mà". I ha assegurat que l'actitud ha sigut compartida amb la resta de regidors a l'oposició.

El portaveu de la CUP, Dani Vilaseca, ha criticat també falta d'acció a l'equip de govern per revertir la situació abans fins i tot buscant complicitats amb partits de l'oposició per no haver de prorrogar el pressupost. "Per què no es va fer fa sis mesos el pla de sanejament?", ha preguntat el regidor.

L'alcaldessa s'ha compromès a donar tots els detalls a l'oposició i a reunir-se amb totes les forces. La primera ja la va tenir amb Junts fa uns dies i sense la presència d'Orriols. Ho van decidir així, segons ha admès ella mateixa, perquè entenien que la seva presència "podia incomodar", volien que s'entengués bé la situació i que "no hi hagués tanta tensió". "Hem de treballar plegats per superar aquesta situació", ha dit.