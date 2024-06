La Caixa ofereix campaments i colònies per a 200 infants gironins vulnerables

Prop de 200 infants i adolescents de les comarques gironines participaran aquest estiu en el programa Caixa Proinfància, de la Fundació la Caixa, que consisteix en oferir campaments d’estiu, colònies urbanes i centres oberts gratuïts per a famílies en situació de vulnerabilitat, risc de pobresa o exclusió social.

En total, l’entitat destina més de nou milions d’euros a l’impuls d’aquestes activitats de lleure educatiu durant els mesos de vacances escolars, que es desenvoluparan a través de més de 300 entitats socials, de les quals n’hi ha més d’un centenar a Catalunya. Set d’elles estan a Girona.

Segons recorden des de la Fundació, el programa Caixa Proinfància, iniciat el 2007, vol promoure «una oferta d’activitats d’estiu de qualitat» dirigida a nens, nenes i adolescents procedents de llars amb dificultats econòmiques i socials, així com facilitar, alhora, la conciliació de les famílies. Aquest estiu, el programa posarà el focus en els beneficis de l’activitat física i la desconnexió digital com a eines d’integració i desenvolupament de la infància. Segons indiquen els responsables del programa, l’accés a aquestes experiències extraescolars «incideix en els resultats acadèmics i és reconegut com un factor important que condiciona l’èxit educatiu».

«Tots els nens i nenes haurien de poder gaudir de l’estiu i les seves vacances», assenyala el subdirector general de la Fundació la Caixa, Marc Simón. Amb aquestes activitats, afegeix, «reforcem el nostre compromís amb la igualtat d’oportunitats dels infants i donem suport a les famílies que més ho necessiten en una època de l’any que comporta dificultats a moltes llars».

Guia per fomentar l'activitat física a l'estiu

A més, Caixa Proinfància posa també a disposició de les entitats socials una guia d’estiu que posa en valor el joc i l’activitat física com a eines efectives per a la integració social i desenvolupament personal de la infància. A partir de cinc reptes que tenen com a eix la desconnexió digital, l’objectiu és fomentar la interacció com a motor d’aprenentatge i millora d’habilitats.